إيرباص: سوق خدمات الطيران بالمنطقة سيرتفع إلى 28 مليار دولار

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توقعت شركة "إيرباص" للطيران، أن تبلغ قيمة سوق خدمات الطيران في الشرق الأوسط، أكثر من الضعف بحلول عام 2042، لترتفع قيمته من 12 مليار دولار حالياً إلى 28 مليار دولار، بمتوسط نمو سنوي يبلغ 4.4 بالمئة.

كما توقعت أن يتجاوز التوسع الإقليمي للسوق متوسط النمو العالمي البالغ 3.6 بالمئة.

وقالت "إيرباص"، فى تقريرها الأخير عن التوقعات للأسواق العالمية: "إن منطقة الشرق الأوسط تضم خمساً من أكبر مدن الطيران في العالم، بما في ذلك دبي وأبوظبي، والتي تقدم خدماتها لأكثر من 10 آلاف مسافر لمسافات طويلة يومياً".

وتوقعت "إيرباص" تسليم 3120 طائرة تجارية وشحن جديدة على مدار الأعوام العشرين المقبلة، ونمو سوق الصيانة من 10 مليارات دولار إلى 23 مليار دولار، وأن يسجل سوق التحسينات والتجديدات أعلى متوسط نمو سنوي يبلغ 5.5 بالمئة عبر مختلف الأقسام خلال الفترة الممتدة بين عامي 2023 و2042، ليرتفع من 1.3 مليار دولار إلى 3.6 مليار دولار.

وأشارت إلى أن ذلك النمو سيعود بشكلٍ أساسي على عمليات التحسين ضمن المقصورات والأنظمة، والتي ستشهد مستويات طلب عالية حتى عام 2030 بوصفها جزءاً رئيسياً من عمليات تجديد الأسطول.

وبحسب التقرير، فإن من المتوقع أن تتضاعف قيمة سوق التدريب والتشغيل لتصل إلى 1.6 مليار دولار بحلول عام 2042، وأن ينضم 208 آلاف موظف من أصحاب الكفاءات العالية إلى القوى العاملة في منطقة الشرق الأوسط خلال العشرين عاماً المقبلة، يتوزعون بين 56 ألف طيار جديد و52 ألف فني جديد و100 ألف من أفراد طاقم المقصورة.