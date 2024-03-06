للمرة الأولى ميزانية المركزي الإماراتي تتجاوز 700 مليار درهم

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تجاوزت الميزانية العمومية لمصرف الإمارات المركزي حاجز 720 مليار درهم (190.6 مليار دولار) في نهاية العام الماضي وذلك للمرة الأولى في تاريخها.

وأوضح المصرف في تقرير الميزانية العمومية لشهر ديسمبر 2023، أن ميزانيته العمومية ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 30.5 بالمئة لتصل إلى 720.94 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي، مقارنة بنحو 552.55 مليار درهم في ديسمبر 2022، بزيادة تعادل 168.4مليار درهم.

وزادت الميزانية العمومية للمصرف المركزي الإماراتي على أساس شهري بنسبة 7.7 في المائة أو ما يعادل 51.2 مليار درهم مقابل نحو 669.72 مليار درهم في نوفمبر 2023.

وحسب الإحصائيات، توزّعت ميزانية المصرف المركزي في جانب الأصول بواقع 370.81 مليار درهم للنقد والأرصدة المصرفية في ديسمبر الماضي، إلى جانب الاستثمارات بنحو 217.55 مليار درهم، و100.95 مليار درهم للودائع، و2.1 مليار درهم للقروض والسلف، و29.53 مليار درهم للأصول الأخرى.

وتوزعت الميزانية العمومية في جانب الخصوم ورأس المال بواقع 331.75 مليار درهم للحسابات الجارية وحسابات الودائع، ونحو 213.61 مليار درهم للأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية، و135.78 مليار درهم للأوراق النقدية والعملات المعدنية المصدرة، و19.87 مليار درهم رأس المال والاحتياطيات، و19.93 مليار درهم خصوم أخرى.