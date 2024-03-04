شركة "روسنفت" الروسية تبدأ بيع أصولها في ألمانيا

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قالت الحكومة الألمانية، الجمعة، إن عملاق النفط الروسي شركة "روسنفت" شرعت في بيع أصولها الألمانية وترغب في الانتهاء من العملية بحلول سبتمبر، حينما ينتهي سريان الفترة المقبلة من وصاية برلين عليها.

وفي أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية، وضعت برلين أصول روسنفت في ألمانيا تحت الوصاية في سبتمبر 2022، بما في ذلك مصفاة بي.سي.كيه الرئيسية في برلين.

ويجري تمديد الوصاية منذ ذلك الحين ورُفضت قضية رفعتها روسنفت للطعن في القرار في العام الماضي.

وذكر متحدث باسم وزارة الاقتصاد الألمانية في بيان: "أعلنت روسنفت روسيا الآن أنها بدأت عملية بيع وتريد في إكمالها في غضون فترة تمديد الوصاية".

وأضاف: "سنتحقق من هذا، بما في ذلك المزيد من الضمانات القانونية. يظل الهدف الرئيسي من تحركاتنا هو تأمين إمدادات الطاقة، وبخاصة تأمين عمليات بي.سي.كيه شفيدت".