"تويوتا" تعتزم استثمار ملياري دولار في البرازيل

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قال نائب رئيس البرازيل ووزير الصناعة، جيرالدو ألكمين، إن شركة صناعة السيارات اليابانية تويوتا ستعلن استثمارا بقيمة 11 مليار ريال برازيلي (حوالي 2.2 مليار دولار) خلال السنوات القليلة المقبلة في البرازيل.

لكن تويوتا رفضت التعليق عن خططها المستقبلية المحتملة، بعدما كشفت وسائل الإعلام البرازيلية المحلية عن الاستثمارات الجديدة.

وقال جيرالدو ألكمين، نائب رئيس البرازيل ووزير الصناعة، على وسائل التواصل الاجتماعي إن الاستثمارات سيتم الكشف عنها في فعالية في مصنع تويوتا في مدينة سوروكابا بولاية ساو باولو.

وتوقع ألكمين، أن تخلق الاستثمارات نحو ألفي فرصة عمل مع إطلاق نماذج سيارات جديدة.

وقالت الصحف المحلية إن تويوتا ستصنع سيارة هجينة وسيارة رياضية متعددة الاستخدامات (SUV) في وحدة "سوروكابا"، دون تحديد النماذج المعنية.

وستكون تويوتا أحدث شركة صناعة سيارات عالمية تكشف النقاب عن خطط لاستثمارات إضافية في البرازيل هذا العام، بعد ما أعلنت شركات مثل فولكس فاغن وجنرال موتورز وهيونداي موتور.