البرلمان: القيادة الصينية لديها ثقة كبيرة في انتعاش الاقتصاد

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أكد متحدث باسم البرلمان الصيني، الاثنين، أن لدى القيادة الصينية "ثقة كبيرة" في أن اقتصاد البلاد سينتعش، في تصريح يأتي قبل افتتاح البرلمان دورته السنوية.

وقال لو تشينجيان في مؤتمر صحافي "الاتجاه الأساسي للانتعاش في الاقتصاد والنمو على المدى الطويل لم يتغير"، مضيفا "لدينا ثقة كبيرة في ذلك".

ويبدأ البرلمان الصيني دورته السنوية التي يتوقع أن تبحث في موضوعين أساسيين على جدول اعمال الحزب الشيوعي الحاكم: تعزيز ثاني اقتصاد في العالم والأمن القومي.

وسجّلت الصين التي تواجه أزمة عقارية كبرى وتعجز عن إنعاش استهلاك الأسر منذ أزمة كوفيد، العام الماضي أحد أدنى معدلات النمو منذ عقود (عند 5.2 بالمئة).

وكما هي الحال دائما، يفترض أن تشهد الدورة المقبلة تصديق حوالى ثلاثة آلاف نائب من المجلس الوطني لنواب الشعب بالإجماع على قرارات الحزب الشيوعي الذي يحكم البلاد بقيادة شي جينبينغ.

وتبدأ الدورة الثلاثاء 5 مارس وتنتهي في 11 منه.