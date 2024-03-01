أرباح "تاكسي دبي" تقفز 54% خلال العام الماضي

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قفز صافي أرباح شركة تاكسي دبي بنسبة 54 بالمئة خلال العام الماضي ليصل إلى 345.3 مليون درهم، وذلك في أول نتائج سنوية تعلنها الشركة بعد إدراجها في سوق دبي المالي خلال ديسمبر 2023.

وارتفعت إيرادات الشركة المشغلة لأسطول من سيارات الأجرة في دبي، خلال العام الماضي، بنسبة 11 بالمئة على أساس سنوي، لتصل إلى 1.95 مليار درهم، مستفيدة من من "الازدهار المتنامي في إمارة دبي، والاتفاقيات التي أبرمتها مع العديد من الجهات لتقديم خدمات النقل في المناطق ذات الطلب العالي، بما فيها مطار دبي الدولي، ما ساهم في زيادة عدد الرحلات خلال تلك الفترة".

وذكر بيان الشركة، الصادر الجمعة، أن حجم أسطول شركة تاكسي دبي، وصل في نهاية عام 2023 إلى أكثر من 7,400 مركبة. وقد نفذت الشركة خلال العام الماضي رحلات عبر قطاعي مركبات الأجرة والليموزين التابعة لها بلغ عددها 46 مليون رحلة، بزيادة قدرها 8 بالمئة مقارنة بالعام السابق.

وذكر البيان أن الشركة حافظت على ميزانية عمومية جيدة خلال العام الماضي، حيث بلغت نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 1.3 ضعف. وحصلت الشركة على قرض بقيمة مليار درهم في السنة المالية 2023 مع فترة استحقاق مدتها 5 سنوات، بالإضافة إلى تسهيل ائتماني متجدد بقيمة 200 مليون درهم، حيث بقي المبلغ كما هو ولم يتم إجراء أي سحب منه في السنة المالية 2023.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة تاكسي دبي، عبد المحسن إبراهيم كلبت: "تعكس النتائج القوية التي حققناها، بعد الطرح العام الأولي الناجح في سوق دبي المالي في ديسمبر 2023، مدى قوة أعمالنا المدعومة بالنمو الذي تشهده دبي".

توزيع الأرباح

قالت "تاكسي دبي"، إن مجلس إدارة الشركة وافق على أول عملية توزيع أرباح بقيمة 71 مليون درهم إماراتي، بواقع 2.84 فلس للسهم الواحد، للربع الرابع من عام 2023، والمضي بالحصول على موافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي للشركة، حيث من المتوقع توزيع الأرباح في أبريل 2024.

النظرة المستقبلية

وعن الخطط المستقبلية، قالت "تاكسي دبي"، إنها تستشرف مستقبلا واعدا في جميع القطاعات، بفضل التوقعات القوية لأداء اقتصاد دبي، والتوقعات بارتفاع معدل النمو السنوي المركب للسكان بنسبة 2.8 بالمئة بين الأعوام 2023 و2040، وتطوير تجمعات عمرانية جديدة في جميع أنحاء دبي ضمن خطة دبي الحضرية 2040، بما يؤدي إلى زيادة الطلب على خدمات التاكسي والليموزين.

وأضافت أنها "تحظى بمكانة قوية تُمكنها من الاستفادة من هذا النمو، وذلك من خلال الاستمرار في تنفيذ استراتيجيتها الرائدة والهادفة إلى توسيع أسطولها وتحسين الكفاءة التشغيلية، مع مواصلة توسعها في الإمارات المجاورة واستكشاف فرص الاندماج والاستحواذ".