living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أرباح "تاكسي دبي" تقفز 54% خلال العام الماضي

1
MARCH
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
قفز صافي أرباح شركة تاكسي دبي بنسبة 54 بالمئة خلال العام الماضي ليصل إلى 345.3 مليون درهم، وذلك في أول نتائج سنوية تعلنها الشركة بعد إدراجها في سوق دبي المالي خلال ديسمبر 2023.
 
وارتفعت إيرادات الشركة المشغلة لأسطول من سيارات الأجرة في دبي، خلال العام الماضي، بنسبة 11 بالمئة على أساس سنوي، لتصل إلى 1.95 مليار درهم، مستفيدة من من "الازدهار المتنامي في إمارة دبي، والاتفاقيات التي أبرمتها مع العديد من الجهات لتقديم خدمات النقل في المناطق ذات الطلب العالي، بما فيها مطار دبي الدولي، ما ساهم في زيادة عدد الرحلات خلال تلك الفترة". 
 
وذكر بيان الشركة، الصادر الجمعة، أن حجم أسطول شركة تاكسي دبي، وصل في نهاية عام 2023 إلى أكثر من 7,400 مركبة. وقد نفذت الشركة خلال العام الماضي رحلات عبر قطاعي مركبات الأجرة والليموزين التابعة لها بلغ عددها 46 مليون رحلة، بزيادة قدرها 8 بالمئة مقارنة بالعام السابق.
 
وذكر البيان أن الشركة حافظت على ميزانية عمومية جيدة خلال العام الماضي، حيث بلغت نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 1.3 ضعف. وحصلت الشركة على قرض بقيمة مليار درهم في السنة المالية 2023 مع فترة استحقاق مدتها 5 سنوات، بالإضافة إلى تسهيل ائتماني متجدد بقيمة 200 مليون درهم، حيث بقي المبلغ كما هو ولم يتم إجراء أي سحب منه في السنة المالية 2023.
 
 
وقال رئيس مجلس إدارة شركة تاكسي دبي، عبد المحسن إبراهيم كلبت: "تعكس النتائج القوية التي حققناها، بعد الطرح العام الأولي الناجح في سوق دبي المالي في ديسمبر 2023، مدى قوة أعمالنا المدعومة بالنمو الذي تشهده دبي".
 
توزيع الأرباح
 
قالت "تاكسي دبي"، إن مجلس إدارة الشركة وافق على أول عملية توزيع أرباح بقيمة 71 مليون درهم إماراتي، بواقع 2.84 فلس للسهم الواحد، للربع الرابع من عام 2023، والمضي بالحصول على موافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي للشركة، حيث من المتوقع توزيع الأرباح في أبريل 2024.
 
النظرة المستقبلية
 
وعن الخطط المستقبلية، قالت "تاكسي دبي"، إنها تستشرف مستقبلا واعدا في جميع القطاعات، بفضل التوقعات القوية لأداء اقتصاد دبي، والتوقعات بارتفاع معدل النمو السنوي المركب للسكان بنسبة 2.8 بالمئة بين الأعوام 2023 و2040، وتطوير تجمعات عمرانية جديدة في جميع أنحاء دبي ضمن خطة دبي الحضرية 2040، بما يؤدي إلى زيادة الطلب على خدمات التاكسي والليموزين.
 
وأضافت أنها "تحظى بمكانة قوية تُمكنها من الاستفادة من هذا النمو، وذلك من خلال الاستمرار في تنفيذ استراتيجيتها الرائدة والهادفة إلى توسيع أسطولها وتحسين الكفاءة التشغيلية، مع مواصلة توسعها في الإمارات المجاورة واستكشاف فرص الاندماج والاستحواذ".
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   