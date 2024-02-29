الذهب يرتفع وسط ترقب لبيانات مهمة وتصريحات بشأن الفائدة

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ارتفعت أسعار الذهب، الأربعاء، بينما يترقب المتعاملون بيانات اقتصادية مهمة وتصريحات لمسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي هذا الأسبوع لمعرفة الموعد المتوقع لبدء خفض أسعار الفائدة.

تحركات الأسعار

بحلول الساعة 14:28 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 بالمئة إلى 2032.90 دولار للأونصة.

واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند2043.90 دولار للأونصة.

وأظهرت بيانات، الأربعاء، نمو الاقتصاد الأميركي بوتيرة قوية في الربع الأخير في ظل إنفاق استهلاكي قوي لكن يبدو أنه فقد بعض القوة الدافعة في أوائل العام الجديد.

وينصب تركيز المتعاملين في السوق الآن على مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، المقرر صدوره غدا الخميس.

وأدت أحدث تصريحات من مسؤولين في مجلس الاحتياطي الفيدرالي وبيانات عن التضخم إلى الرهان على أن أول خفض لأسعار الفائدة سيكون في يونيو بدلا من مارس.

وكانت ميشيل بومان عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد قالت أمس الثلاثاء إنها ليست في عجلة من أمرها لخفض أسعار الفائدة الأميركية، لا سيما في ظل مخاطر عودة ارتفاع التضخم.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض البلاتين في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 880.55 دولار للأونصة.

وتراجع البلاديوم 2.6 بالمئة إلى 912.25 دولار للأونصة، واستقرت الفضة عند 22.43 دولار للأونصة.