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النفط يهبط وسط تنامي المخاوف بعد ارتفاع المخزونات الأميركية

29
FEBRUARY
2024
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تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، الخميس، بعدما كشفت بيانات عن نمو أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأميركية، مما أثار مخاوف بشأن تباطؤ الطلب، في حين زادت الضغوط أيضا بفعل مؤشرات على أن أسعار الفائدة الأميركية قد تظل مرتفعة لفترة أطول.
 
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا بما يعادل 0.3 بالمئة إلى 83.46 دولار للبرميل بحلول الساعة 0124 بتوقيت غرينتش. 
 
وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 30 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 78.24 دولار للبرميل. 
 
قالت إدارة معلومات الطاقة، الأربعاء، إن مخزونات النفط الخام الأميركية ارتفعت، بينما انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير الأسبوع الماضي في ظل تشغيل مصافي التكرير عند مستوى أقل من الحد الأدنى لمستوياتها الموسمية بسبب توقفات كان منها المخطط له وغير المخطط له.
 
وقالت الإدارة إن مخزونات الخام ارتفعت للأسبوع الخامس على التوالي، إذ زادت 4.2 مليون برميل إلى 447.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 23 فبراير، مقارنة مع توقعات محللين في استطلاع أجرته رويترز لزيادة 2.7 مليون برميل.
 
وقال ساتورو يوشيدا، محلل شؤون السلع الأولية لدى راكوتين سكيوريتيز لوكالة رويترز: "المخزونات الكبيرة زادت من مخاوف المستثمرين بشأن تباطؤ الاقتصاد وانخفاض الطلب على النفط في الولايات المتحدة".
 
وأضاف "توقع تأجيل خفض أسعار الفائدة الأميركية أثر أيضا على معنويات السوق لأنه قد يقوض الطلب على النفط".
 
عادة ما يؤدي ارتفاع تكاليف الاقتراض إلى تراجع النمو الاقتصادي والطلب على النفط.
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