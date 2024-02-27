زيادة دون التوقعات بمبيعات المنازل الجديدة بأميركا في يناير

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زادت مبيعات المنازل الجديدة لأسرة واحدة في الولايات المتحدة بأقل من المتوقع في يناير، متأثرة على الأرجح ببرودة الطقس، ولكن الطلب على المنازل الجديدة لا يزال مدعوما بالنقص الدائم في المنازل المعاد بيعها.

وذكر مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة الأميركية، الاثنين، أن مبيعات المنازل الجديدة زادت بنسبة 1.5 بالمئة إلى مستوى سنوي معدل في ضوء العوامل الموسمية قدره 661 ألف وحدة الشهر الماضي.

وعُدّلت وتيرة مبيعات شهر ديسمبر بالخفض إلى 651 ألف وحدة من 664 ألفا معلن عنها سابقا.

وكان خبراء في الاقتصاد استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا ارتفاع مبيعات المنازل الجديدة إلى 680 ألفا.

وتُحتسب مبيعات المنازل الجديدة عند توقيع العقد، مما يجعلها مؤشرا رئيسيا لسوق الإسكان في الولايات المتحدة.

ورغم ذلك، قد تكون المبيعات متقلبة على أساس شهري.

وارتفعت المبيعات بنسبة 1.8 بالمئة على أساس سنوي في يناير.