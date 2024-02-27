تعيين "مستشار للذكاء الاصطناعي" مراقبا في مجلس إدارة "IHC"

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أعلنت الشركة العالمية القابضة، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، تعيين "آيدن إنسايت" (Aiden Insight) في منصب "مراقب مجلس الإدارة" الجديد تحت مسمى "مراقب الذكاء الاصطناعي"، في مبادرة استراتيجية تهدف إلى تعزيز مكانة الشركة في توظيف الذكاء الاصطناعي ضمن الحوكمة المؤسسية وعملية صنع القرار.

وقال الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية القابضة بهذه المناسبة: "يأتي قرارنا تعيين "آيدن إنسايت" مراقبا من الذكاء الاصطناعي في مجلس إدارة الشركة العالمية القابضة تجسيداً لالتزام الشركة بالابتكار والريادة في تطوير استراتيجيات مستقبلية للنجاح".

وأضاف: "ستقدم لنا "آيدن" تحليلات فريدة للبيانات ورؤى استراتيجية تساعد الشركة العالمية القابضة على ترسيخ مكانتها في طليعة التطورات التي يشهدها القطاع والمضي قدماً في تقديم قيمة إضافية للمساهمين والمعنيين"، مؤكدا أن تعيين "آيدن إنسايت" سيسهم في توفير تحليلات تدعم عملية صنع القرار وتعزز تطبيق مبادىء حوكمة الشركات.

ومن المتوقع أن تُحدث "آيدن إنسايت"، المنصة الافتراضية الرائدة والمتميزة بقدراتها الهائلة في مجال الذكاء الاصطناعي المتطور، تغييرات جذرية في الطريقة التي تتعامل بها الشركة العالمية القابضة مع تعقيدات المشهد الاستثماري العالمي، نظراً لإمكاناتها المدعومة بتقنيات شركة "جي42" (G42) الرائدة وبالتعاون مع "مايكروسوفت" (Microsoft)، ما يضع معايير جديدة للتميز في استخدام الذكاء الاصطناعي في مجالات الأعمال والاستثمار، وفقا للبيان.

وتعمل "جي42" ومن خلال الاستفادة من أكبر نظام حوسبة للذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات، على تطوير "آيدن" لتكون بمثابة "مراقب مجلس إدارة" الشركة العالمية القابضة، بما تزخر به من قدرات على المعالجات المستمرة والتحليلات الفورية لبيانات الأعمال والمعلومات المالية واتجاهات السوق والبيانات والمؤشرات الاقتصادية العالمية لعقود من الزمن.

وتجسد "آيدن" من خلال تركيزها على الشفافية والابتكار والممارسات التجارية الأخلاقية، قيم الشركة العالمية القابضة ونهج تفكيرها ورؤيتها المتقدمة للمستقبل.

ويحمل اسم "Aiden Insight" معنى رمزيا ومدلولاً وظيفيا لدوره كمراقب الذكاء الاصطناعي لمجلس الإدارة، حيث تعود كلمة "Aiden" أيضاً إلى أصول أيرلندية (تطلق على المذكر والمؤنث معاً)، ومعناها "نار صغيرة" أو "نارية"، وترمز إلى قدرة الذكاء الاصطناعي على إطلاق شرارة الابتكار وتقديم رؤى دائمة التطور، بينما يجسد الاسم الثاني "Insight" دور الذكاء الاصطناعي في تقديم تحليلات عميقة للبيانات، ورفد مجلس الإدارة بوجهات نظر قيمة، ومساعدته في اتخاذ قرارات مستنيرة واستراتيجية.

يشمل الدور المنوط بـ "آيدن إنسايت" مجموعة واسعة من المسؤوليات، بما فيها التحليل المستمر للبيانات، وتقييم المخاطر، ودعم التخطيط الاستراتيجي، وتتبع الابتكار، ومراقبة الأخلاقيات والامتثال، بالإضافة إلى مشاركتها في اجتماعات مجلس إدارة الشركة العالمية القابضة كمراقب لا يتمتع بحق التصويت، لتقديم رؤى وأفكار آنية لإثراء المناقشات وتوجيه القرارات.

وقال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة: "يسعدنا أن نرحب بانضمام (آيدن إنسايت) إلى مجلس إدارتنا بصفته "مراقب الذكاء الاصطناعي"، والمدعوم بتقنيات "G42" وبالتعاون مع مايكروسوفت، في مبادرة رائدة تعكس التزامنا الثابت بتبني التكنولوجيا والابتكارات المتطورة، لتعزيز مكانة الشركة العالمية القابضة الرائدة في قطاعات الاستثمار الاستراتيجي والمسؤولية المؤسسية".

ومن المتوقع أن يحقق تعيين "آيدن إنسايت" في هذا المنصب العديد من الفوائد لمجلس إدارة الشركة مثل الارتقاء بعملية صنع القرار من خلال التحليل المعزز للبيانات، والتخطيط الاستراتيجي لضمان استدامة النجاح والتكيف مع التطورات الناشئة والاتجاهات المستقبلية، وتعزيز ثقافة الابتكار.. وسيسهم دور "آيدن" في إدارة الموارد بكفاءة، وتحسين إدارة المخاطر، والحفاظ على سمعة الشركة في مجال الريادة الأخلاقية.

يأتي قرار الشركة العالمية القابضة بتعيين "آيدن" مراقبا لمجلس الإدارة ليجسد بوضوح النهج المتقدم والمستقبلي للشركة والتزامها الثابت بالاستفادة من التكنولوجيا لتحقيق النمو المستدام والتميز الأخلاقي.