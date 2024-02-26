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شراكة بمليار دولار بين مبادلة وغولدمان ساكس بالائتمان الخاص

26
FEBRUARY
2024
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قالت شركة مبادلة للاستثمار، صندوق الثروة السيادي في أبوظبي، وبنك غولدمان ساكس، الإثنين، إنهما وقعا اتفاقا بقيمة مليار دولار سعيا لإبرام صفقات ائتمان خاص في آسيا.
 
وقال الطرفان في بيان إن مبادلة والبنك الأميركي اتفقا على شراكة للاستثمار المشترك في فرص الائتمان الخاص في منطقة آسيا والمحيط الهادي مع التركيز بشكل خاص على الهند.
 
وأضافا أن الشراكة ستدار من خلال إدارة الائتمان الخاص في غولدمان ساكس ألترناتيفز، مع فريق متخصص على الأرض في العديد من أسواق آسيا والمحيط الهادي.
 
وتعمل شركة مبادلة على زيادة التعامل مع أسواق الائتمان الخاص من خلال الشراكات والاستفادة من الفرص المتاحة في الديون المتعثرة في ظل بيئة أسعار فائدة مرتفعة.
 
وفي العام الماضي، أعلن بنك غولدمان ساكس أنه سيفتتح مكتبا جديدا في أبوظبي، مما يمثل علامة فارقة مهمة للبنك، الذي يتخذ من وول ستريت مقرا له.
 
وقال البنك إن المكتب الجديد سيكمل الحضور الإقليمي المتنامي للشركة، مما يسمح لها بتعميق العلاقات مع العملاء والالتقاء بهم أينما كانوا.
 
وتتنافس شركات إدارة المحافظ المالية على شريحة من سوق الائتمان الخاص المتنامي الذي ظهر بعد الأزمة المالية عام 2008. وتتنافس صناديق الائتمان الخاص بشكل متزايد مع البنوك، بما في ذلك على تمويل عمليات الاستحواذ على الشركات الكبيرة.
 
وقد اجتذب ذلك اهتمام صناديق الثروة السيادية في الخليج، بما في ذلك شركة مبادلة البالغ قيمتها 300 مليار دولار، وهي أحد صناديق الثروة السيادية الرئيسية الثلاثة في أبوظبي، إلى جانب جهاز أبوظبي للاستثمار والقابضة إيه.دي.كيو.
 
وفي مارس من العام الماضي، أنشأت مبادلة مشروعا مشتركا مع أريس للاستثمار في فرص أسواق الائتمان العالمية بهدف أولي قدره مليار دولار.
 
وفي العام نفسه، خصصت مليار دولار أخرى لمنصة الائتمان التابعة لشركة بلو آول كابيتال ومقرها الولايات المتحدة والتي ستركز في البداية على توفير التمويل لشركات التكنولوجيا.
 
وأعلنت مبادلة ومجموعة ألفا ظبي القابضة، ومقرها الإمارات، العام الماضي عن خطط لاستثمار ما يصل إلى تسعة مليارات درهم (2.5 مليار دولار) على مدى خمس سنوات في أسواق الائتمان، مع استفادة الشركتين من علاقة مبادلة مع شركة أبولو لإدارة الأصول الأميركية "للوصول إلى فرص استثمارية عالية الجودة في الائتمان الخاص".
 
وتستثمر مبادلة في فرص الدين الخاص من خلال وحدة الاستثمار الائتماني التابعة لها منذ عام 2009، وأغلب تعاملاتها في أميركا الشمالية وأوروبا، لكنها عززت في الآونة الأخيرة تعاملاتها في منطقة آسيا والمحيط الهادي. وفي أواخر العام الماضي، قال الرئيس التنفيذي لمبادلة إن التركيز الاستثماري للشركة سيتحول بشكل متزايد نحو آسيا.
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