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الدولار يرتفع مع ترقب أسبوع حافل ببيانات اقتصادية

26
FEBRUARY
2024
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ارتفع الدولار، خلال جلسة الإثنين، مع ترقب أسبوع حافل بالبيانات الاقتصادية المهمة التي ستوفر المزيد من الدلالات لرسم توقعات أسعار الفائدة العالمية، مع التركيز على بيانات التضخم في الولايات المتحدة.
 
وتصدر بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، وهو المعيار المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، لقياس التضخم، يوم الخميس وتشير التوقعات إلى ارتفاع المؤشر 0.4 بالمئة على أساس شهري.
 
كما يحفل الأسبوع ببيانات التضخم في منطقة اليورو واليابان وأستراليا، إلى جانب قرار سعر الفائدة من بنك الاحتياطي النيوزيلندي (البنك المركزي) 
ومع ارتفاع الدولار على نطاق واسع قبيل صدور البيانات، تراجع الدولار الأسترالي 0.16 بالمئة إلى 0.6553 دولار والنيوزيلندي 0.5 بالمئة إلى 0.6167 دولار.
 
وكان الدولار النيوزيلندي قد زاد 1.2 بالمئة الأسبوع الماضي مستفيدا من تراجع الدولار على نطاق واسع واحتمال رفع البنك المركزي النيوزيلندي لأسعار الفائدة، الأربعاء، على الرغم من أن معظم خبراء الاقتصاد يتوقعون أن يبقي البنك عليها دون تغيير.
 
وانخفض الجنيه الإسترليني 0.03 بالمئة إلى 1.26675 دولار، بينما ارتفع اليورو 0.02 بالمئة إلى 1.0823 دولار.
 
وتصدر بيانات أسعار المستهلكين على مستوى اليابان، الثلاثاء، ومن المتوقع أن تظهر تباطؤ التضخم الأساسي إلى معدل سنوي عند 1.8 بالمئة في يناير، وهو أدنى مستوى منذ مارس 2022.
 
ومن شأن ذلك أن يعقد خطط بنك اليابان لإنهاء أسعار الفائدة السلبية في الأشهر المقبلة، مما يبقي الين تحت الضغط على المدى القريب.
 
وارتفع الين بشكل طفيف في أحدث التعاملات إلى 150.47 للدولار، بعد أن انخفض بالفعل بأكثر من ستة بالمئة هذا العام بسبب الفارق الصارخ في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان.
 
وتتوقع الأسواق حاليا بنسبة 20 بالمئة تقريبا أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة في مايو أيار، مقارنة بنسبة 90 بالمئة تقريبا قبل شهر، وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي.
 
ووصل مؤشر الدولار في أحدث قراءة إلى 103.95 نقطة.
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