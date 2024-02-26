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أدنوك للتوزيع تخطط لزيادة مساهمة أعمالها في السعودية ومصر

26
FEBRUARY
2024
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تخطط شركة "أدنوك للتوزيع" الإماراتية، لزيادة مساهمة أعمالها في السعودية ومصر، وذلك بحسب بيان الإثنين، بمناسبة انطلاق فعاليات "يوم المستثمر" الذي تنظمه الشركة في أبوظبي، اليوم.
 
وقالت الشركة إنها ستعمل على تعزيز كفاءتها التشغيلية إذ تهدف إلى توفير 50 مليون دولار إضافية من المصروفات التشغيلية بحلول عام 2028.
 
وكانت الشركة نجحت في توفير 130 مليون دولار من التكاليف على أساس مماثل في الفترة من 2019 إلى 2023، بحسب البيان.
 
كما تهدف الشركة إلى أن تكون رائدة في النقلة النوعية التي يشهدها قطاع الطاقة عبر توسعة شبكة نقاط شحن المركبات الكهربائية إذ تسعى لتركيب أكثر من 500 نقطة شحن كهربائية سريعة وفائقة السرعة في جميع أنحاء الدولة بحلول عام 2028.
 
وكانت أدنوك للتوزيع حققت أرباحا قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء تجاوزت حاجز المليار دولار في العام الماضي، وبذلك حققت الشركة هدفها للخمس سنوات الذي أعلنت عنه سابقا خلال عقدها لأول مؤتمر لأسواق رأس المال لها في مايو 2019.
 
وقالت الشركة في بيان اليوم إنها تخطط الآن لزيادة نمو الأرباح قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء خلال الفترة من 2024-2028.
 
وذكرت أن مجلس إدارة الشركة اقترح سياسة جديدة لتوزيع الأرباح للفترة من 2024-2028 تنص على توزيع أرباح سنوية بقيمة 700 مليون دولار، أو ما لايقل عن 75 بالمئة من صافي الأرباح، أيهما أعلى.
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