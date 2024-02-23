فلاي دبي تحلق بأرباح تاريخية بلغت 572 مليون دولار

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أعلنت فلاي دبي عن نتائج سنوية قياسية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، مما يمثل أقوى أداء للناقلة على الإطلاق.

وأفادت الشركة في بيان صحفي أصدرته الخميس، بأن أرباحها قفزت 75 بالمئة إلى 2.1 مليار درهم (572 مليون دولار) في 2023 مقارنة بعام 2022.

ونما إجمالي عائدات الشركة خلال العام الماضي 23 بالمئة إلى 11.2 مليار درهم (3 مليار دولار) مقارنة بـ9.1 مليار درهم خلال 2022.

ونقلت الشركة 13.8 مليون مسافر خلال العام بنمو بلغ 31 بالمئة مقارنة بعام 2022، ليتجاوز الرقم بذلك مستوى 11 مليون مسافر والذي تحقق ما قبل الجائحة. ودخلت 13 طائرة جديدة أسطول الناقلة في 2023، فيما زادت السعة المقعدية 27 بالمئة.

وتعليقاً على إعلان النتائج السنوية للشركة لعام 2023، قال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى لفلاي دبي: "في العام الخامس عشر على انطلاقتها، برزت فلاي دبي كلاعب محوري في صناعة الطيران في دولة الإمارات ومساهم رئيس في اقتصاد دبي".

وأضاف "لقد مكنها نموذج أعمالها القوي في تحقيق مستويات نمو متسارعة حتى في أوقات التحديات، ومضاعفة أسطولها التشغيلي وتوسيع شبكتها منذ الجائحة".

وأشار إلى أن فلاي دبي أثبتت صواب قرارها بتسريع تسلم طائراتها خلال الجائحة، وحافظت على قوتها العاملة للمضي قدماً في خططها الطموحة لتوسيع شبكتها، والاستراتيجية الثاقبة للناقلة التي انعكست على أدائها القياسي.

وبلغت قيمة النقد والنقد المعادل، بما في ذلك مدفوعات ما قبل عمليات تسليم الطائرات في المستقبل 4.8 مليار درهم مقارنة بـ 4.3 مليار درهم في العام الماضي.

لا تزال تكلفة الوقود تشكل أعلى بند للنفقات التشغيلية بالنسبة للشركة بنسبة 32 بالمئة من إجمالي تكاليف التشغيل السنوية، نظراً لأرتفاع أسعار الوقود.

وأفادت الناقلة أنها تواصل استكشاف خيارات التحوط في مجال الوقود، وفي العام الماضي قامت بتحوط 12 بالمئة من متطلباتها من الوقود.

وأطلقت فلاي دبي 17 وجهة ونمت شبكتها في عام 2023 إلى 122 وجهة في 52 دولة شملت عشق أباد، القاهرة (سفنكس)، كورفو (موسمي)، كابول، ميلانو، مقديشو، نيوم، أولبيا (موسمي)، بوزنان، شيمكنت وسانت بطرسبرغ. عادت الناقلة إلى جنوب شرق آسيا من خلال إطلاق رحلاتها إلى كل من كرابي وباتايا في تايلاند.

وسجلت الناقلة نمواً بنسبة 32 بالمئة في الطلب على درجة الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا الوسطى والقوقاز، كما نمت أعداد مسافري شبكتها في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 56 بالمئة وفي أوروبا بنسبة 36 بالمئة.

وتسلمت فلاي دبي 13 طائرة جديدة وأنهت عام 2023 بـ 84 طائرة منها 29 طائرة بوينغ 800-737 من الجيل الجديد، و52 طائرة بوينغ 737 ماكس 8، و03 طائرات بوينغ 737 ماكس 9.

تمت إعادة ثلاث طائرات من بوينغ 737-800 من الجيل الجديد إلى المؤجرين مع نهاية عقد الإيجار التشغيلي الخاص بها.

وفي معرض دبي للطيران 2023، وقعت فلاي دبي طلبية بقيمة 11 مليار دولار لشراء 30 طائرة بوينغ 787 دريملاينر يتوقع أن تتسلمها اعتباراً من عام 2026، وكانت هذه أول طلبية للناقلة من طائرات البدن العريض في خطوة لتنويع أسطول الشركة الحالي المكون من طائرات بوينغ 737.

ومكنت الشراكة الاستراتيجية بين طيران الإمارات وفلاي دبي أكثر من 3.7 مليون مسافر في العام 2023 من متابعة رحلاتهم بمرونة وسلاسة عبر الشبكة المشتركة التي تضم 222 وجهة.

ووصل إجمالي عدد موظفي فلاي دبي إلى 5545 موظفاً، مع انضمام أكثر من ألف موظف جديد في العام 2023 عبر مختلف دوائر الشركة، وكان 73 بالمئة من المنضمين الجدد من الطيارين وطواقم الطائرات والمهندسين لدعم أسطول وشبكة الناقلة المتنامية.