ما أسباب تباطؤ صناعة الألعاب الإلكترونية؟

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تواجه صناعة ألعاب الفيديو التي تبلغ قيمتها 200 مليار دولار أكبر تباطؤ لها منذ 30 عاما، مع وصول النمو الهائل الذي تقوده ألعاب الهواتف الذكية وأحدث جيل من وحدات التحكم إلى حدوده القصوى، بحسب تقرير نشرته صحيفة "فاينانشال تايمز البريطانية".

• خفضت شركة Sony توقعاتها لمبيعات PlayStation 5.

• انخفض الإنفاق الاستهلاكي على ألعاب الهاتف المحمول العام الماضي، بنسبة 2 بالمئة إلى 107.3 مليار دولار، وفقًا لموقع Data.ai.

• نفس الموقع يتوقع انخفاضاً برقم أحادي للألعاب الإلكترونية خلال 2024.

ويتناقض الشعور بالأزمة في قطاع الألعاب بشكل حاد مع النمو الذي تحقق خلال أزمة كورونا التي سمحت لكثير من المستهلكين الجالسين في منازلهم حينها بقضاء وقتهم الزائد وأموالهم على الألعاب.

وبحسب تقرير نشرته الصحيفة البريطانية، توقع الكثيرون في صناعة الألعاب أن تنتعش بسرعة بعد التراجع الذي شهده العام 2022 بعد الوباء.

لكن العام الماضي لم يحقق النمو الذي كانوا يأملون فيه، أحدث الأرقام الربع سنوية الصادرة عن بعض أكبر المؤسسات في القطاع بما في ذلك Electronic Arts وTake Two، خيبت آمال المستثمرين، وفي الوقت نفسه، اضطر مطورو الألعاب إلى إلغاء آلاف الوظائف الإضافية هذا العام بعد أن خفضوا بالفعل ما يصل إلى 10000 وظيفة في عام 2023.

وقال بيرس هاردينج رولز، مدير أبحاث الألعاب في شركة Ampere Analysis: "نحن في عصر نمو أبطأ، ويحيط القلق بعدم وجود أجهزة ألعاب جديدة يتم بيعها لتوسيع السوق".

تضاءل الارتقاء من أحدث جيل من وحدات تحكم PlayStation وXbox التي تم إصدارها في عام 2020، ويعني الانخفاض العالمي في مبيعات الهواتف الذكية أن هناك عددًا أقل من اللاعبين الجدد القادمين عبر الإنترنت فيما أصبح الجزء الأكثر ربحًا في الصناعة في السنوات الأخيرة.

ووفق الصحيفة، تستهلك الشعبية الهائلة للألعاب المجانية عبر الإنترنت مثل Fortnite وRoblox ساعات من اللعب كانت تُنفق سابقًا على ألعاب بقيمة 70 دولارًا، كما أن تأثيرات الشبكة القوية للألعاب متعددة اللاعبين، مثل Call of Duty، تجعل من الصعب على الوافدين الجدد تحقيق النجاح.

كما يتم إصدار آلاف الألعاب كل شهر ونسبة النجاح منخفضة للغاية. وفي الوقت نفسه، يُظهر عمالقة الترفيه اهتمامًا متجددًا بالألعاب، مما يضيف منافسة جديدة للاعبين الحاليين في سوق يتضاءل بالفعل.

• استثمرت شركة ديزني 1.5 مليار دولار في شركة Epic Games، الشركة المصنعة للعبة Fortnite، لإنشاء "عالم ديزني الضخم الذي سيكون مخصصًا للألعاب واللعب".

• تعمل Netflix أيضًا على توسيع عروض الألعاب الخاصة بها.

تأثير كورونا

من جانبه، يقول المؤثر في مجال الألعاب عبر الإنترنت، محمد عشماوي" "مع انتهاء جائحة كورونا بدأت الشركات بالاصطدام بواقع صعب وتغير السوق من طلب شره وعدد مستخدمين نشط للغاية إلى رجوع للمعدلات الطبيعية، نتج عن ذلك اضطرار الشركات لمراجعة خططها التوسعية وإقالة عدد كبير من الموظفين لديها فى عام 2023 والكابوس لازال مستمر للعاملين بقطاع الألعاب خلال 2024".

"تراجع الأرباح وتغير أنماط اللعب بسبب عودة الحياة الطبيعية مع نهاية عام 2022 كان له تأثير بالغ على أرباح الشركات مما دفعهم لتغيير خططهم للاتجاه إلى التجارب الجماعية على الشبكة للإبقاء على عدد كبير من المستخدمين النشيطين، وهذا التغيير لا يبدو واعداً بسبب تشبع السوق من هذه النوعية ونسب نجاح لعبة جديدة ضئيلة وقد تنجح لعبة ما من وسط عشرات الألعاب فى الاستمرار كلعبة مرغوبة".

ويؤكد في تصريحات لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" على أن نماذج الاشتراكات بدأت فى الصعود بقوة بسبب استثمار مايكروسوفت الكبير فى نظام Game Pass كذلك خدمات اللعب السحابي للتجهيز لمستقبل بدون أجهزة ووصول أسهل وأسرع للألعاب" مؤكدًا أنه "فى الوقت الحالي نموذج الألعاب المجانية هو الأكثر جاذبية للاعبين".

تأثرت صناعة الألعاب الإلكترونية بشكل كبير بعد انتشار جائحة كورونا، حيث شهدت تأخيرات في عمليات التطوير والإنتاج بسبب القيود الصحية والإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من انتشار الفيروس.

تزايدت التحديات المالية للشركات المطورة نتيجة لتراجع الإنفاق الاستهلاكي، حيث أصبحت اللعب الإلكترونية تنافس بقوة مع الاحتياجات الأساسية للمستهلكين، مما أثر سلبًا على الإيرادات وقدرة الشركات على تمويل مشاريعها.

تغيرت عادات العمل والتعاون في الصناعة، حيث أدت الانتقالات إلى العمل عن بعد والتواصل الرقمي إلى تأخيرات في التطوير وتعقيد عمليات التنسيق بين الفرق، ما أسهم في زيادة مدة إنتاج الألعاب وتأخر إطلاقها إلى السوق.

استثمارات

بدوره، يعلق الرئيس التنفيذي للتسويق لشركة كاما كابيتال، عبد الهادي اللعبي، بأن مبيعات وحدات Playstation جاءت أقل من توقعات شركة Sony وتنتظر الشركة انخفاضا في المبيعات هذا العام مع اقتراب جهاز Playstation5 من نهاية حياته، ومع ذلك، استمرت مبيعات الألعاب الإلكترونية الأخرى في التحسن في عام 2023 بالنسبة لشركات مثل Sony وMicrosoft ويمكن أن ترتفع هذا العام مما قد يساعد في الحفاظ على الأرباح لكن ارتفاع المبيعات قد يظل مرتبطا بقدرة هذه الشركات على إصدار ألعاب جديدة رفيعة المستوى خلال عام 2024.

ويضيف لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية": "يمكن أن تؤدي الاستثمارات المتزايدة إلى تعزيز الميزانيات الموفرة لتطوير ألعاب جديدة ويمكن أن نرى ألعاباً جديدة مبنية على أساس الملكيات الفكرية لهذه الشركات بطرق جديدة. يمكن أن يساعد هذا في خلق المزيد من التنوع في العروض الحالية، وجذب لاعبين جدد وزيادة في الجودة أيضا. ومع ذلك، قد يؤثر هذا على المشاريع المبتكرة في القطاع حيث قد ينخفض عددها مقابل الألعاب التي تعتمد على العلامات التجارية الشهيرة والتي توفر خطورة أقل على المبيعات".