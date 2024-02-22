رويترز: بنك دبي الإسلامي يعين بنوكا لإصدار صكوك مستدامة

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أظهرت وثيقة بنكية، الخميس، أن بنك دبي الإسلامي، أكبر مصرف إسلامي في الإمارات، عين بنوكا لترتيب لقاءات مع المستثمرين قبل إصدار مزمع لصكوك مستدامة لأجل خمس سنوات.

ووفقا للوثيقة الصادرة عن أحد البنوك القائمة على الترتيب فقد جرى اختيار الراجحي المالية والمؤسسة العربية المصرفية (إيه.بي.سي) وبنك دبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورغان وبيتك كابيتال والمشرق ومصرف الشارقة الإسلامي وستاندرد تشارترد كمديرين رئيسيين ومديري دفاتر مشتركين.

وأضافت أن ستاندرد تشارترد سيتولى منفردا مهمة تنظيم معايير الاستدامة، بحسب وكالة "رويترز".

ومن المقرر، بحسب الوثيقة، أن تُعقد لقاءات المستثمرين اعتبارا من 23 فبراير على أن يتبعها إصدار صكوك مستدامة بالحجم القياسي مقومة بالدولار في إطار برنامج إصدار شهادات الائتمان التابع لدبي الإسلامي وتبلغ قيمته 7.5 مليار دولار.

الصكوك الخضراء أو المستدامة تعرف على أنها أدوات دين تتوافق مع الشريعة الإسلامية وتُستخدم لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة، وقد حقق نموا قويا في الأسواق العالمية والمحلية.

في عام 2023، بلغ حجم سوق الصكوك الخضراء في العالم نحو 31 مليار دولار، ومن المتوقع أن تنمو هذه السوق إلى 7.5 بالمئة من إجمالي سوق الصكوك في السنوات الخمس المقبلة، وهو ما يُعادل ضعف قيمة النصف الأول من عام 2023، بحسب بيانات لوكالة "فيتش".