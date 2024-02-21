4.5 مليار دولار إيرادات "موبايلي" السعودية في 2023

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أعلنت شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" السعودية نتائجها المالية السنوية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، إذ حققت نمو في صافي الأرباح بنسبة 35 بالمئة لتصل إلى 2.2 مليار ريال (590 مليون دولار)، مقارنة مع 1.6 مليار ريال كانت قد سجلتها في 2022.

وقالت "موبايلي" في بيان على سوق الأسهم السعودية "تداول" إن إيراداتها قد ارتفعت بنسبة 7 بالمئة إلى 16.7 مليار ريال (ما يعادل 4.5 مليار دولار) في العام الماضي، بالمقارنة مع 15.7 مليار ريال كانت قد سجلتها في العام الذي سبق.

وبحسب البيان، فإن موبايلي حققت أعلى مستوى للإيرادات خلال العقد الماضي لتصل إلى 16.7 مليار ريال في العام المالي 2023، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى نمو إيرادات كافة قطاعات الشركة، إضافة إلى الزيادة في قاعدة العملاء.

تمكنت موبايلي من تحقيق أعلى صافي ربح خلال العقد الماضي ليصل إلى 2.232 مليار ريال للعام المالي 2023 بالمقارنة مع 1.657 مليار ريال خلال العام السابق وذلك بارتفاع بنسبة 34.70 بالمئة، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى الآتي:

إجمالي الربح

ارتفع إجمالي الربح لعام 2023 ليصل إلى 9.452 مليار ريال بالمقارنة مع 9.381 مليار ريال للعام السابق، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى النمو في الإيرادات.

الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة (EBITDA)

سجلت موبايلي ارتفاعًا في الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة (EBITDA) بنسبة 7.22 بالمئة ليصل إلى 6.625 مليار ريال في العام المالي 2023، بالمقارنة مع 6.179 مليار ريال للعام السابق. ويعود ذلك بشكل رئيس إلى كفاءة الشركة في إدارة عملياتها التشغيلية، بالإضافة إلى الأثر الإيجابي لعكس مخصص التزامات محتملة بقيمة 202 مليون ريال.

كما ارتفعت نسبة هامش الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة (EBITDA margin) للعام المالي 2023 لتصل إلى 39.5 بالمئة، بالمقارنة مع 39.3 بالمئة للعام السابق.

الربح التشغيلي

ارتفعت الأرباح التشغيلية خلال العام المالي 2023 بنسبة 27.88 بالمئة لتصل إلى 2.977 مليار ريال، مقابل أرباح تشغيلية قدرها 2.328 مليار ريال في العام السابق، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى الارتفاع في الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة (EBITDA).

مصاريف التمويل والزكاة وضريبة الدخل

ارتفعت مصاريف التمويل للعام المالي 2023 بنسبة 13.69 بالمئة لتصل إلى 690 مليون ريال بالمقارنة مع 607 مليون ريال للعام السابق.

كما بلغ مصروف الزكاة وضريبة الدخل للعام المالي 2023 حوالي 217 مليون ريال بالمقارنة مع مصروف زكاة وضريبة دخل يبلغ 122 مليون ريال للعام السابق.