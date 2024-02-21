مجموعة "&e" تحقق أعلى إيرادات وصافي أرباح على الإطلاق

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أعلنت مجموعة "&e" الإماراتية تحقيق أعلى إيرادات وصافي أرباح على الإطلاق، مدعوما بقاعدة المشتركين المتنامية وتدفقات نقدية تشغيلية القوية.

وأوصى مجلس إدارة &e بتوزيع أرباح نهائية بقيمة 40 فلسا للسهم عن النصف الثاني من 2023 بما يعادل 3.477 مليار درهم ليبلغ إجمالي الأرباح الموزعة عن السنة المالية 2023 80 فلسا، ما يعادل 80 بالمئة من القيمة الإسمية للسهم.

وبالإضافة لذلك أوصى مجلس إدارة الشركة بسياسة جديدة لتوزيع ألارباح تصاعديًا للسنوات المالية من 2024 إلى 2026، بحيث تزيد الأرباح بقيمة 3 فلس سنويا لتصل إلى 89 فلسا في السنة المالية 2026.

في الربع الرابع من عام 2023 قدمت المجموعة أداء قويا مدفوعة بأداء مرن لعملياتها المحلية ونمو عملياتها الدولية، وقد مكن هذا الأداء المجموعة من تلبية توجيهاتها المالية المحدثة لسنة 2023، بحسب بيان لنتائج الشركة على سوق أبوظبي المالي.

مجموعة "&e" الإماراتية تسجل إيرادات 13.7 مليار درهم (3.7 مليار دولار) في الربع الرابع من 2023 مقابل 13.1 مليار في الفترة نفسها قبل عام.

مجموعة "&e" الإماراتية تسجل ربحا صافيا بعد حساب حق الامتياز الاتحادي 2.6 مليار درهم في الربع الرابع من 2023 مقابل 2.65 مليار في الفترة نفسها من 2022.

مجموعة "&e" الإماراتية تقول إن نفقاتها الرأسمالية بلغت 2.5 مليار درهم في الربع الرابع من 2023.

بلغ إجمالي عدد المشتركين 169 مليون مشترك، وهو ما يمثل زيادة سنوية بنسبة 4 بالمئة في الربع الرابع من عام 2023

بلغ الرصيد النقدي الموحد 29 مليار درهم، مما نتج عنه صافي دين بقيمة 20.1 مليار درهم.

ارتفع التدفق النقدي التشغيلي بنسبة 30 بالمئة إلى 4 مليار درهم ونتج عنه هامش 29 بالمئة.

السنة المالية 2023

شركة &e الإماراتية تحقق إيرادات موحدة للعام 2023 بواقع 53.8 مليار درهم (14.6 مليار دولار) ما يمثل نمو بـ 8% مقارنة بالعام 2022 وبأسعار صرف العملات الثابتة.

كما سجلت ربحا صافيا بعد خصم حق الامتياز الاتحادي بـ 10.3 مليار درهم (2.8 مليار دولار) في 2023، ما يمثل نمو بـ 3% مقارنة بالعام الذي سبقه.

ارتفع التدفق النقدي التشغيلي بنسبة 4 بالمئة إلى 18.8 مليار درهم، مقارنة بالعام 2022.