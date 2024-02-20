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الدولار يحتفظ بمكاسبه.. واليوان يهبط لأدنى مستوى في 3 أشهر

20
FEBRUARY
2024
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ارتفع الدولار، الثلاثاء، مستقرا فوق 150 ينا على خلفية توقعات باستمرار أسعار الفائدة الأميركية مرتفعة لفترة أطول أمام ركود في اليابان وشكوك في الأسواق حول إنهاء طوكيو قريبا سياسة التيسير النقدي.
 
وجذبت الصين انتباه المتعاملين في وقت مبكر، الثلاثاء، بعدما خفضت السعر المرجعي الرئيسي للرهون العقارية. وبينما يأتي الخفض ضمن جهود أخرى لتحفيز الطلب على الائتمان وإنعاش سوق العقارات، تراجع اليوان إلى أدنى مستوى له منذ ثلاثة شهور إذ يلمح مستثمرون إلى ضرورة زيادة الدعم لتعزيز الثقة الهشة.
 
وارتفع الدولار 0.2 بالمئة إلى 150.42 ين بعدما تجاوز بالفعل مستوى 150 ينا الرئيسي لست جلسات على التوالي مما دعا استدعى إطلاق تحذيرات من مسؤولين يابانيين في مسعى للحفاظ على استقرار العملة.
 
وعززت أسعار المنتجين والمستهلكين الأميركية التي جاءت أعلى من المتوقع الأسبوع الماضي توقعات السوق عن مدى اقتراب مجلس الاحتياطي الفيدرالي من تخفيض أسعار الفائدة وبأي مقدار هذا العام.
 
من جانب آخر، دفع وضع الاقتصاد الياباني الذي دخل في حالة ركود غير متوقعة في الربع الأخير من العام الماضي مدفوعا بتراجع الاستهلاك والإنفاق الرأسمالي، المستثمرين لإعادة التفكير في احتمالات انهاء وشيك لبنك اليابان للسياسة النقدية شديدة التيسير.
 
وانخفض اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.0768 دولار فيما تراجع الجنيه الإسترليني 0.13 بالمئة ليصل إلى 1.25795 دولار.
 
وارتفع الين خلال اليوم 0.1 بالمئة إلى 150.08 للدولار لكنه لا يزال منخفضا بنحو ستة بالمئة لهذا العام
 
وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية 0.8 بالمئة ليصل إلى 104.37.
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