بالأرقام: النفط يتراجع

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انخفضت أسعار النفط في المعاملات المبكرة، الاثنين، مع استيعاب الأسواق لتعليقات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، أشارت إلى التروي قبل خفض محتمل للفائدة، فيما كانت المعاملات ضعيفة في يوم عطلة عامة في الولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 0138 بتوقيت غرينتش انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 58 سنتا أو 0.69 بالمئة لتسجل 82.89 دولار للبرميل. ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 35 سنتا أو 0.44 بالمئة إلى 78.84 دولار للبرميل.

ولا تزال الأسواق تترقب اتجاه الطلب من الصين بعد عودة البلاد من عطلة السنة القمرية الجديدة التي استمرت أسبوعا، فيما ظلت المعاملات ضعيفة بسبب عطلة يوم الرؤساء في الولايات المتحدة.

وبعد أسبوع من البيانات الاقتصادية الأميركية المخيبة للتوقعات، التي أشارت إلى زيادة الأسعار وانخفاض مبيعات التجزئة وإنتاج المصانع، ألمح صناع القرار في المركزي الأميركي إلى “التروي” في خفض أسعار الفائدة. ومن شأن أسعار الفائدة الأعلى أن تبقي تكلفة شراء النفط مرتفعة، الأمر الذي يهيئ المجال لاتجاه السوق نحو الانخفاض.

ولم يتضح حتى الآن إن كانت وفاة أليكسي نافالني، أهم معارضي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الجمعة، ستؤدي إلى فرض عقوبات جديدة على موسكو، ثاني أكبر مصدر عالمي للنفط.