غرامة تاريخية محتملة من الاتحاد الأوروبي ضد آبل

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أفادت صحيفة فاينانشال الأحد بأن الاتحاد الأوروبي يقترب من فرض أول غرامة احتكار ضد شركة آبل قد تصل إلى 500 مليون يورو (539 مليون دولار) بزعم انتهاكها قانون الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بخدمات بث الموسيقى التي تقدمها، إلى جانب حظر قواعد متجر التطبيقات التي يعتقد أنها تعيق المنافسة.

بدأ التحقيق في هذه القضية عام 2019 بشكوى تقدمت بها شركة "سبوتيفاي" Spotify السويدية، والتي زعمت أنها أُجبرت على رفع سعر الاشتراك الشهري لتغطية التكاليف المرتبطة بالسيطرة المزعومة لشركة آبل على طريقة تشغيل متجر التطبيقات.

وركزت المفوضية الأوروبية على ما يسمى بقواعد "منع توجيه المستخدمين" الخاصة بشركة آبل في لائحة اتهام رسمية في فبراير 2023، قائلة إن هذه الشروط غير ضرورية وتؤدي إلى ارتفاع الأسعار التي يدفعها العملاء.

تغييرات استعراضية

في أوائل عام 2022، بدأت شركة آبل في السماح لـ Spotify وخدمات الموسيقى الأخرى بتوجيه مستخدمي التطبيق إلى الويب للتسجيل والاشتراك.

هذه الطريقة المباشرة في الاشتراك أدت إلى خفض إيرادات Apple بنسبة تصل إلى 30 بالمئة، لكنها منحت المستهلكين المزيد من خيارات التسعير والاشتراك.

لكن Spotify رفضت جهود Apple ووصفتها بأنها غير مجدية، مؤكدة في يونيو أن القيود لا تزال سارية وأن التغييرات كانت مجرد "حركة استعراضية".

قواعد صارمة ضد الاحتكار

إلى جانب معاقبة الشركات على انتهاكات الماضي، تعمل المفوضية الأوروبية، ذراع مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، على سنّ قواعد جديدة تمنع انتهاكات المنافسة من قبل شركات التكنولوجيا قبل حدوثها.

يدخل قانون الأسواق الرقمية (DMA) حيز التنفيذ الكامل في مارس 2024، ويحدد سلسلة من القواعد والإرشادات التي يجب على الشركات تجنبها.

بموجب قانون DMA، سيصبح من غير القانوني بالنسبة للشركات الأكثر قوة تفضيل خدماتها الخاصة على خدمات الشركات المنافسة.