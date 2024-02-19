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أسعار العقارات في بريطانيا تسجل أول زيادة سنوية في 6 أشهر

19
FEBRUARY
2024
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أظهر مسح للقطاع العقاري في بريطانيا أن أسعار المنازل المعروضة للبيع ارتفعت على أساس سنوي للمرة الأولى في ستة أشهر بفعل قوة الطلب من المشترين، مما يضاف إلى مؤشرات استقرار سوق الإسكان في المملكة المتحدة.
 
وقال موقع رايت موف للعقارات، الاثنين، إن الأسعار المطلوبة للمنازل ارتفعت بنسبة 0.1 بالمئة في فبراير على أساس سنوي، وهي أول زيادة سنوية منذ أغسطس 2023.
 
وارتفعت الأسعار بنسبة 0.9 بالمئة مقارنة بشهر يناير، وهو ما يتماشى على نطاق واسع مع متوسط السنوات العشر الذي شهد ارتفاعا شهريا بنسبة 1.0 بالمئة في فبراير.
 
وبعد تباطؤ، انتعش قطاع العقارات في بريطانيا في الأشهر القليلة الماضية مع انخفاض أسعار الفائدة على الرهن العقاري وسط توقعات بأن بنك إنجلترا سيخفض تكاليف الاقتراض هذا العام.
 
 
وقال مسؤولو بنك إنجلترا إنهم بحاجة إلى رؤية المزيد من الأدلة على تراجع الضغوط التضخمية قبل خفض أسعار الفائدة، على الرغم من دخول الاقتصاد في مرحلة ركود في أواخر العام الماضي.
 
وقال رايت موف "بينما استعاد سوق الرهن العقاري استقراره، هناك دلائل متزايدة على أن المجال يتقلص أمام المقرضين لخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر، وأن المعدلات ستستقر عند مستويات مرتفعة في المستقبل القريب".
 
وتوافق مسح اليوم الاثنين مع علامات أخرى على تحسن سوق الإسكان في بريطانيا.
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