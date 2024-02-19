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قفزة في أعداد المسافرين عبر مطار دبي.. 87 مليونا في 2023

19
FEBRUARY
2024
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قالت مؤسسة مطارات دبي، الاثنين، إن مطار دبي الدولي، أكثر المطارات ازدحاما في العالم، سجل زيادة بنسبة 31.7 بالمئة في حركة الركاب العام الماضي إلى 86.9 مليونا، متجاوزا مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19.
 
ويقارن هذا مع 86.4 مليون شخص سافروا عبر المطار في عام 2019، قبل أن تتسبب الجائحة في توقف قطاع الطيران العالمي.
 
وسارعت دبي، أكبر مركز سياحي وتجاري في الشرق الأوسط، إلى إعادة فتح أبوابها بعد الجائحة. وساعد ذلك، إلى جانب عوامل أخرى من بينها تدفق رجال الأعمال وتخفيف قواعد التأشيرات، على تعزيز الانتعاش الاقتصادي الذي أدى أيضا إلى ارتفاع أسعار العقارات والإيجارات.
 
وكانت الهند الوجهة الأولى لمطار دبي الدولي من حيث حركة المرور إذ قصدها 11.9 مليون مسافر العام الماضي، تليها المملكة العربية السعودية التي سافر لها 6.7 مليون، ثم بريطانيا وبلغ عدد المسافرين لها 5.9 مليون وباكستان التي سجل عدد المسافرين لها 4.2 مليون.
 
وقالت مطارات دبي إنها تتوقع أن يستقبل مطار دبي الدولي 88.8 مليون مسافر في عام 2024، مما يجعل المطار على مقربة من الرقم القياسي المرتفع البالغ 89.1 مليون الذي سجله في عام 2018.
 
ومطار دبي الدولي متصل مع 262 وجهة في 104 دول من خلال 102 شركة طيران عالمية.
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