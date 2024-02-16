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النفط يتجه نحو تسجيل مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي

16
FEBRUARY
2024
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تباينت أسعار النفط، خلال تعاملات الجمعة المبكرة، مع تقييم المستثمرين لتوقعات بتباطؤ الطلب وبيانات ضعيفة لمبيعات التجزئة الأميركية أنعشت من جديد الآمال حيال خفض أسعار الفائدة الأميركية.
 
تحرك الأسعار
 
بحلول الساعة 0341 بتوقيت غرينتش، سجلت العقود الآجلة لخام برنت تراجعا طفيفا بـ 0.08 بالمئة إلى 82.79 دولار للبرميل. بينما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 6 سنتات إلى 78.09 دولار للبرميل.
 
وارتفع الخامان القياسيان أكثر من واحد بالمئة في تسوية الخميس إذ عزز انخفاض أكبر من المتوقع في مبيعات التجزئة الأميركية الآمال بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سيبدأ خفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة، وهو ما قد يكون إيجابيا للطلب على النفط.
 
مصطفى البزركان: توقعات وكالة الطاقة الدولية غير واقعية
ويتجه خام برنت لتسجيل مكاسب أسبوعية بنحو واحد بالمئة، في حين يتحرك نايمكس نحو مكاسب أسبوعية قرب الـ 2 بالمئة.
 
وأظهر تقرير لوزارة التجارة الأميركية، الخميس، أن مبيعات التجزئة هبطت 0.8 بالمئة الشهر الماضي، وهو أكبر انخفاض منذ فبراير 2023.
 
وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا انخفاض مبيعات التجزئة 0.1 بالمئة فقط.
 
وقال هيرويوكي كيكوكاوا رئيس شركة إن.إس تريدنج، وهي وحدة تابعة لنيسان سيكيوريتيز، إن الآمال بخفض أسعار الفائدة الأميركية قدمت الدعم الخميس، لكن المستثمرين يقيمون الوضع قبل العطلة الطويلة في الولايات المتحدة، مشيرا إلى العطلة هناك يوم الاثنين المقبل.
 
وأضاف "مع مراقبة اتجاهات أسعار الفائدة عن كثب، سيواصل المستثمرون تقييم ما إذا كانت المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط ستمتد إلى سلاسل توريد النفط الخام"، متوقعا أن يتم تداول خام غرب تكساس الوسيط في نطاق 70 إلى 80 دولارا لفترة من الوقت.
 
ومما يضغط على معنويات السوق تقرير وكالة الطاقة الدولية الذي أشار إلى أن نمو الطلب العالمي على النفط يفقد زخمه مع تقليص توقعاتها للنمو لعام 2024، في تناقض حاد مع توقعات أوبك.
 
وذكر التقرير الشهري لوكالة الطاقة الدولية أنها تتوقع نمو الطلب العالمي على النفط 1.22 مليون برميل يوميا هذا العام، بانخفاض طفيف عن تقديرات الشهر الماضي. بينما تمسكت أوبك، الثلاثاء بتوقعات أعلى للنمو عند 2.25 مليون برميل يوميا.
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