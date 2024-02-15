بعدما تعهد سوناك بدعم النمو قبيل الانتخابات.. الاقتصاد البريطاني يدخل في حالة ركود

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دخل الاقتصاد البريطاني في حالة ركود في النصف الثاني من عام 2023، ما يزيد من صعوبة الموقف أمام رئيس الوزراء ريشي سوناك الذي تعهد بدعم النمو قبيل الانتخابات المزمعة هذا العام.



وقال مكتب الإحصاءات الوطني إن الناتج المحلي الإجمالي انكمش أكثر من التوقعات بواقع 0.3% في الثلاثة أشهر المنتهية في كانون الأول بعد الانكماش بنحو 0.1% بين تموز وأيلول.



وكان استطلاع أجرته رويترز لآراء اقتصاديين أشار إلى انكماش 0.1 % في الناتج المحلي الإجمالي في الفترة من تشرين الأول إلى كانون الأول.



وقال مكتب الإحصاءات الوطني إن انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع كان الأكبر منذ الربع الأول من عام 2021.



ويعاني الاقتصاد البريطاني من الركود منذ ما يقرب من عامين. وذكر بنك إنجلترا أنه يتوقع أن ينتعش قليلا في عام 2024.



وقال رئيس قطاع السياسات في غرف التجارة البريطانية، أليكس فيتش، إن الشركات تعرف بالفعل الصعوبات التي تواجهها، وأضاف "هذه الأخبار ستدق بلا شك أجراس الإنذار للحكومة".



وقال مكتب الإحصاءات إن الناتج الاقتصادي انخفض 0.1% على أساس شهري في كانون الأول بعد نمو 0.2% في تشرين الثاني. وكان استطلاع رويترز قد أشار إلى انخفاض 0.2% في كانون الأول.



وتراجع الجنيه الإسترليني قليلا مقابل الدولار واليورو بعد وقت قصير من صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي.



وقال مكتب الإحصاءات إن قطاعات التصنيع والبناء ومبيعات الجملة شكلت أكبر المساهمين في انخفاض الناتج المحلي الإجمالي. (العربية)