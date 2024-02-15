التضخم السنوي في السعودية يرتفع إلى 1.6% في يناير

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أظهرت بيانات حكومية رسمية، الخميس، ارتفاع معدل التضخم السنوي في السعودية إلى 1.6 بالمئة في يناير من 1.5 بالمئة في الشهر السابق، مع بقاء الإيجارات المرتفعة كمحرك رئيسي.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، إن الإيجارات الفعلية للمساكن ارتفعت 9.3 بالمئة في يناير 2024، وزادت إيجارات الفلل 8.2 بالمئة، فيما ارتفعت أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى 7.8 بالمئة مقارنة بالعام السابق.

وبحسب الهيئة، فإن أسعار الإيجارات هي المؤثر الأكبر في زيادة التضخم السنوي لشهر يناير 2024، والتي قفزت بـ 9.3 بالمئة، كما ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة واحد بالمئة، متأثرة بارتفاع أسعار الخضار بـ 3.7 بالمئة.

كما سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعًا نسبته 2.4 بالمئة؛ متأثرا بارتفاع أسعار خدمات تقديم الطعام بنسبة 2.1 بالمئة.

كذلك سجل قسم الترفيه والثقافة ارتفاعا بلغت نسبته 1.4 بالمئة؛ متأثرا بارتفاع أسعار عروض العطلات والسياحة بنسبة 7.1 بالمئة.

كما سجل قسم التعليم ارتفاعا بـنسبة 1.2 بالمئة؛ متأثرا بارتفاع أسعار رسوم التعليم المتوسط والثانوي بنسبة 4.3 بالمئة.

من ناحية أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 3.3 بالمئة؛ متأثرة بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 5.3 بالمئة، وكذلك انخفضت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 4.1 بالمئة؛ متأثرة بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة بنسبة 6.3 بالمئة، كما انخفضت أسعار قسم النقل بنسبة 1.1 بالمئة؛ متأثرا بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 2.7 بالمئة.

وعلى أساس شهري، سجل مؤشر أسعار المستهلك (التضخم في السعودية) في يناير 2024 ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.3 بالمئة مقارنة بشهر ديسمبر 2023.

وقد تأثر مؤشر التضخم الشهري بارتفاع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنوع وقود أخرى بنسبة 1.1 بالمئة، والذي تأثر بدوره بارتفاع أسعار الإيجارات الفعلية للسكن بنسبة 1.2 بالمئة.