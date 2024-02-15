شل تنسحب من مشروع للبتروكيماويات في العراق

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قررت شركة شل عدم المضي قدمًا في مشروع مجمع نبراس للبتروكيماويات المتكامل في العراق.

وقالت شل في بيان، "بعد تقييم متعمق لمشروع مجمع نبراس للبتروكيماويات المتكامل مع شركائنا في الحكومة العراقية، قررنا عدم المضي قدما في المشروع".

وبحسب بيان الشركة، فإن هذا القرار يتماشى مع تركيز شل على الأداء والانضباط والتبسيط، وللتغيير الحاصل في استراتيجية شل فيما يخصّ مشاريع البتروكيماويات.

وأضافت الشركة: "ستواصل شل دعم شركائنا في الحكومة العراقية في جهودهم الرامية إلى تنويع الاقتصاد العراقي. و ستواصل شل لعب دور حيوي في مشهد الطاقة في العراق من خلال شراكتنا في المشروع المشترك لشركة غاز البصرة (BGC) باعتبارها الكيان الرئيسي لمعالجة الغاز في العراق."

وذكر بيان صادر عن وزارة النفط العراقية أن شل لن تواصل المناقشات مع وزارتي الصناعة والمعادن والنفط بشأن دورها "كمستثمر رئيسي" في مشروع النبراس للبتروكيماويات، لكن شل تؤكد "الاستمرار بدعم المشروع من خلال شراكتها مع شركة غاز البصرة".

وفي 2015، وقعت شل صفقة مبدئية بقيمة 11 مليار دولار مع العراق لبناء مجمع البتروكيماويات الذي من المفترض أن يبدأ تشغيله نظريا في غضون ست سنوات، ومن شأنه أن يجعل العراق أكبر منتجي البتروكيماويات في الشرق الأوسط.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول عراقي في مجال الطاقة مطلع على محادثات المشروع قوله: إن مسائل مالية وتعاقدية أخرت التوصل إلى اتفاق نهائي مع شل "وتسببت في انهيار الصفقة الأولية".

وبحسب "رويترز"، أضاف المسؤول، "تلقينا تعليمات من رئيس الوزراء بالاتصال بالمستثمرين المهتمين المحتملين لإحياء المشروع".