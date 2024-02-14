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ثقة المستثمرين الألمان في الاقتصاد ترتفع خلال فبراير

14
FEBRUARY
2024
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قال معهد زد.إي.دبليو للأبحاث الاقتصادية، الثلاثاء، إن ثقة المستثمرين الألمان تحسنت في فبراير، مشيرا إلى أن مؤشره للثقة في الاقتصاد ارتفع إلى 19.9 نقطة من 15.2 نقطة في يناير.
 
وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم أن تبلغ قراءة فبراير 17.5 نقطة.
 
وفي المقابل، انخفض تقييم الوضع الاقتصادي في ألمانيا أكثر من المتوقع إلى سالب 81.7 نقطة من سالب 77.3 نقطة في الشهر السابق. وجاء ذلك دون التوقعات البالغة سالب 79.0 نقاط.
 
وقال أخيم وامباخ، رئيس المعهد: "الاقتصاد الألماني في وضع سيء. وقد تدهور تقييم الوضع الاقتصادي الحالي من قبل المشاركين في الاستطلاع إلى أدنى مستوى منذ يونيو 2020".
 
وقال مكتب الإحصاء الاتحادي الشهر الماضي إن الاقتصاد الألماني انكمش 0.3 بالمئة في 2023 بسبب استمرار التضخم وارتفاع أسعار الطاقة وضعف الطلب الأجنبي.
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