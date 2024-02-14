التضخم السنوي يتباطأ في أميركا ولكن بأسوأ من المتوقع

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تباطأ معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة خلال شهر يناير الماضي، ولكن بشكل أسوأ من التوقعات.

وأظهر تقرير لوزارة العمل الأميركية أن مؤشر أسعار المستهلكين في أميركا قد تباطأ إلى3.1 بالمئة مقابل توقعات بأن يتباطأ إلى 2.9 بالمئة.

وعدلت البيانات الأميركية، الثلاثاء، معدل التضخم المسجل في ديسمبر بالخفض إلى 2.9 بالمئة.

بينما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين إلى 0.3 بالمئة على أساس شهري في يناير، وهو ما يزيد عن التوقعات بأن تظل النسبة دون تغيير عند 0.2 بالمئة.

وباستثناء عنصري المواد الغذائية والطاقة المتقلبة أسعارها، ارتفعت القراءة الأساسية 0.4 بالمئة على أساس شهري في يناير، مقارنة مع استقرار كان متوقعا عند 0.3 بالمئة.

وعلى أساس سنوي، ارتفع المؤشر إلى 3.9 بالمئة مقابل توقعات بأن يتباطأ إلى 3.7 بالمئة.