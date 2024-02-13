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مصر تستهدف جمع 6.5 مليار دولار من الطروحات الحكومية في 2024

13
FEBRUARY
2024
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قال وزير المالية المصري، محمد معيط، إن بلاده تستهدف عوائد تصل إلى 6.5 مليار دولار من برنامج الطروحات الحكومية بنهاية عام 2024، بحسب بيان، الثلاثاء.
 
كلمة الوزير التي جاءت ضمن مشاركته في إحدى جلسات المنتدى الثامن للمالية العامة بالدول العربية في دبي، أشارت إلى أن برنامج الطروحات الحكومية يعزز قدرة بلاده على تلبية الاحتياجات التمويلية، بالإضافة إلى المساهمة في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ورفع مشاركته في الاستثمارات العامة إلى 65 بالمئة خلال الأعوام المقبلة.
 
وتعول مصر التي تعاني من أزمة نقص العملة الصعبة، على برنامج الطروحات الحكومية، الذي يستهدف طرح حصص في مجموعة من الشركات والبنوك المملوكة للدولة، بهدف توفير جزء من احتياجاتها التمويلية، والمساهمة في توفير النقد الأجنبي بالسوق.
 
ومنذ مارس 2023 وحتى الآن جمعت الحكومة المصرية 3.1 مليار دولار من برنامج الطروحات الحكومية، بعد أن جمعت 2.5 مليار دولار في 2022.
 
وفي مارس 2023، قالت الحكومة المصرية إنها تستهدف طرح حصص في حوالي 40 شركة وبنكا موزعة على 18 قطاعا حتى مارس 2024، وتم تمديده لنهاية العام.
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