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الليرة التركية مستقرة وسط ترقب لإصدار تقرير التضخم الفصلي

8
FEBRUARY
2024
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استقرت الليرة التركية مقابل الدولار، الخميس، وهي غير بعيدة عن مستوى منخفض غير مسبوق سجلته في وقت سابق من الأسبوع الجاري مع بقاء المستثمرين في حالة ترقب قبل صدور تقرير التضخم الفصلي الذي من المتوقع أن يرفع فيه البنك المركزي من توقعاته.
 
وبلغ سعر الليرة 30.6050 مقابل الدولار بحلول الساعة 0546 بتوقيت غرينتش، وهو أضعف قليلا من إغلاق أمس الأربعاء عند 30.5830.
 
ولامست العملة التركية مستوى منخفضا غير مسبوق عند 30.6150 في وقت سابق من هذا الأسبوع.
 
وفي تقريره الصادر في نوفمبر الماضي، توقع البنك المركزي التركي أن يتراجع التضخم السنوي إلى 36 بالمئة بحلول نهاية 2024. وبلغ معدل التضخم السنوي 64.86 بالمئة في يناير.
 
وكان من المقرر أن تقدم التقرير محافظة البنك السابقة حفيظة غاية أركان التي استقالت، الجمعة، بغرض حماية أسرتها مما وصفتها بحملة تشويه إعلامية.
 
وكانت المحافظة السابقة قد رفعت أسعار الفائدة بقوة إلى 45 بالمئة من 8.5 بالمئة منذ يونيو حزيران من أجل تهدئة التضخم. وتعهد فاتح قره خان النائب السابق للبنك والذي خلفها في المنصب بمواصلة تشديد السياسة.
 
وقال متعامل لدى أحد البنوك "توقعات السوق هي أن التضخم سيتراجع في اتجاه 45 بالمئة بعد أن بلغ ذروته عند ما يزيد قليلا عن 75 بالمئة في مايو، لذلك نتوقع أن نرى تعديلا محدودا بالرفع في توقعات البنك المركزي البالغة 36 بالمئة".
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