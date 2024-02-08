160 مليون دولار أرباح "دانة غاز" في 2023

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أعلنت "دانة غاز"، المدرجة في سوق أبوظبي المالي، عن نتائجها المالية الأولية غير المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

وسجلت الشركة خلال عام 2023 صافي أرباح بقيمة 586 مليون درهم (160 مليون دولار) بانخفاض نسبته 12 بالمئة، مقارنة بـ667 مليون درهم (182 مليون دولار) خلال عام 2022.

وقالت "دانة غاز" في بيان على سوق أبوظبي المالي، إن سبب تراجع الأرباح يعود في المقام الأول إلى هبوط أسعار البيع المحققة للهيدروكربونات والذي عوضه جزئيا زيادة الإنتاج في إقليم كردستان العراق وانخفاض التكاليف التشغيلية.

كما انخفضت إيرادات الشركة خلال عام 2023 بنسبة 20 بالمئة لتصل إلى 1.55 مليار درهم (423 مليون دولار)، مقارنة بـ 1.9 مليار درهم (529 مليون دولار) خلال 2022.

انخفضت التكاليف التشغيلية بنسبة 7 بالمئة لتصل إلى 195 مليون درهم (53 مليون دولار) خلال عام 2023 مقارنة بـ 210 ملايين درهم (57 مليون دولار) في عام 2022، وذلك نتيجة لضبط الانفاق وتقليص المصاريف.

وبلغ متوسط أسعار البيع المحققة 51 دولارا لبرميل المكثفات و35 دولارا لبرميل النفط المكافئ من الغاز البترولي المسال في عام 2023، مقارنة بـ 79 دولارا و42 دولارا على التوالي خلال عام 2022.

وارتفع معدل الإنتاج في إقليم كردستان العراق بنسبة 8 بالمئة ليصل صافي إنتاج الشركة إلى 36,900 برميل نفط مكافئ يوميا خلال عام 2023. وجاءت هذه الزيادة بعد إنجاز مشروع إزالة الاختناقات بنجاح في محطة "خورمور" لمعالجة الغاز، في خطوة استراتيجية لتلبية الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي في إقليم كردستان العراق.

وفي نوفمبر 2023، وفي إطار سعي الشركة لمواكبة الطلب المتزايد على الكهرباء ومواصلة دعم الجهود لتوليد الكهرباء محليا، وصل إنتاج الغاز اليومي إلى مستويات قياسية بمقدار 520 مليون قدم مكعب.

كما واصلت شركة بيرل بيتروليوم، التي تملك دانة غاز نسبة 35 بالمئة فيها، إحراز التقدم بوتيرة مطردة في مشروع توسعة إنتاج الغاز "خورمور250" خلال عام 2023، حيث أنجزت بنجاح أعمال الحفر لستة آبار ضمن المشروع، ومن المستهدف استكمال المشروع خلال النصف الثاني من العام الحالي.

وتتوقع الشركة الحصول على الموافقة النهائية من مجلس النواب المصري على اتفاقية دمج مناطق امتيازاتها خلال الربع الأول من عام 2024، ومن المرتقب أن تسهم هذه الاتفاقية في تمديد العمر التشغيلي لأصول الشركة في مصر ودعم مستويات الإنتاج فيها، كما تشمل استثمارا إضافيا تصل قيمته إلى 100 مليون دولار.

وحققت الشركة مؤخرا تقدما لافتا على صعيد تحصيل دفعاتها المستحقة، بما في ذلك المستحقات السابقة غير المسددة، حيث تم الاتفاق على آلية جديدة للتحصيل تتمثل في استلام المستحقات مباشرة من محطات توليد الكهرباء للوفاء بالتزامات حكومة إقليم كردستان، فضلا عن وضع جدول زمني محدد لتحصيل المستحقات السابقة، مما يضمن استمرارية توفير إمدادات الغاز لمحطات الكهرباء الإقليمية في إقليم كردستان العراق من دون انقطاع، كما يساهم ذلك في توفير الاستثمارات اللازمة لاستكمال مشروع توسعة إنتاج الغاز "خورمور 250".

ونتيجة للتأخير في استلام المستحقات خلال عام 2023 ومع تركيز "شركة بيرل بيتروليوم " على إلتزماتها الرأسمالية ومتطلبات مشروع خورمور 250 كأولوية، فإن شركة بيرل لم تقم بتوزيع إي أرباح نقدية على مساهميه بما فيهم دانة غاز خلال العام الماضي.

وعليه، فإن دانة غاز لن تقوم بالتوصية بتوزيع الأرباح النقدية خلال إجتماع جمعيتها العمومية السنوية القادم. إلا أن الشركة وعند الأخذ بعين الإعتبار أرباحها المتحققة خلال عام 2023 فإنها تتوقع القيام بالتوزيعات النقدية المرتبطة بهذه الأرباح مستقبلا وذلك عند استلام السيولة النقدية اللازمة لذلك. وتبقى الشركة ملتزمة بسياسة توزيعاتها المعلنة واستئناف التوزيعات النقدية فور استلام المبالغ النقدية التي تمكنها من ذلك.