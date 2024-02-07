مليار دولار أرباح تاريخية لـ "أدنوك للتوزيع" في 2023

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أعلنت أدنوك للتوزيع، المدرجة في سوق أبوظبي المالي، الأربعاء عن تسجيل نتائج مالية قوية خلال عام 2023، إذ حققت نموا في الأرباح قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك بنسبة 4.6 بالمئة على أساس سنوي، لتتخطى حاجز المليار دولار (3.68 مليار درهم). وبذلك حققت الشركة هدفها للخمس سنوات الذي أعلنت عنه سابقا خلال عقدها لأول مؤتمر لأسواق رأس المال لها في مايو 2019.

كذلك شهدت الأرباح الأساسية قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء لعام 2023، باستثناء تأثير حركة المخزون، ارتفاعا بنسبة 15.4 بالمئة على أساس سنوي، مدعومة بنمو مطرد في مبيعات الوقود وأعمال قطاع التجزئة لغير الوقود وزيادة مساهمة العمليات الدولية، إضافةإلى مبادرات تحسين الكفاءة التشغيلية في جميع قطاعات الشركة، ما ساهم في خفض النفقات التشغيلية على أساس مماثل بقيمة 28 مليون دولار (103 ملايين درهم)، بحسب بيان للشركة على موقع سوق أبوظبي المالي.

وقالت أدنوك للتوزيع في بيانها: "عملنا على الاستفادة من فرص النمو الجديدة التي يتيحها الاستثمار في الأسواق المحلية والدولية من خلال التخصيص الفعال لرأس المال لتحقيق النمو".

وحققت أدنوك للتوزيع في عام 2023 تدفقات نقدية قوية بلغت 1.1 مليار دولار (4 مليار درهم)، كما حافظت الشركة على ميزانية عمومية قوية، حيث بلغ معدل صافي الدين إلى الأرباح قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء 0.62 مرة، كما في 31 ديسمبر 2023 مما يدعم آفاق النمو وعائدات المساهمين في المستقبل.