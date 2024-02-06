16.4 مليار دولار إيرادات "العالمية القابضة" في 2023

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أعلنت "العالمية القابضة"، المدرجة في سوق أبوظبي المالي، نتائجها المالية الأولية غير المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، والتي تعكس عاماً حافل بالنمو المالي والإنجازات الاستراتيجية.

وحققت "العالمية القابضة" قفزة ملحوظة في إيراداتها الأولية، لتصل إلى 60.08 مليار درهم (حوالي 16.4 مليار دولار) بزيادة بنسبة 18 بالمئة، مقارنة مع 50.94 مليار درهم سجلت في العام السابق.

وقالت الشركة في بيان على سوق أبوظبي المالي، إن هذا المسار التصاعدي في الإيرادات جاء نتيجة مباشرة لعمليات الاستحواذ الاستراتيجية، والأداء القوي لمحفظة الشركات التابعة للشركة العالمية القابضة، بالانسجام مع الرؤية الاستراتيجية للمجموعة.

وحافظت "العالمية القابضة" على صافي أرباح أولية قوية بلغت 32.74 مليار درهم (حوالي 8.9 مليار دولار)، كما وصلت ربحية السهم إلى 12.36 درهم، مسجلة زيادة كبيرة عن ربحية السهم في العام السابق وقدرها 6.81 درهم، مما يعكس الربحية القوية للشركة والعوائد المحققة للمستثمرين.

وتتنوع محفظة الشركات التابعة لـ"العالمية القابضة" لتشمل مختلف القطاعات، بما في ذلك العقارات والإنشاءات والمرافق والرعاية الصحية والأغذية والزراعة والخدمات البحرية والجرف، كما شهدت أعمال "العالمية القابضة" توسعاً أيضاً في مجالات الضيافة والاستدامة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والخدمات المالية وإدارة الأصول، بحسب البيان.

ومن المتوقع أن تحرز "العالمية القابضة" نجاحات مستدامة في أعمالها على مدار السنوات القادمة بفضل التزام إدارتها ومبادراتها الاستراتيجية.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الأرقام الأولية قابلة للتغيير بعد التدقيق الخارجي وإصدار القوائم المالية المدققة الموحدة للمجموعة.