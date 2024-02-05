living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

القطاع غير النفطي في الإمارات ينمو للشهر الـ 38 على التوالي

5
FEBRUARY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أظهر مسح، الاثنين، أن نشاط القطاع غير النفطي في الإمارات العربية المتحدة تراجع إلى أدنى مستوياته في خمسة أشهر في يناير مع تباطؤ وتيرة نمو الطلبيات الجديدة والتوظيف.
 
وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز غلوبال لمديري المشتريات في الإمارات العربية المتحدة المعدل في ضوء عوامل موسمية إلى 56.6 في يناير من 57.4 في ديسمبر، وهي أدنى قراءة في خمسة أشهر، لكنه ظل فوق علامة الخمسين نقطة مما يشير إلى نمو النشاط.
 
وأثر التباطؤ الطفيف في الطلبيات الجديدة على المؤشر الفرعي الإجمالي للإنتاج الذي انخفض إلى 62.0 الشهر الماضي من 63.9 في ديسمبر كانون الأول، لكنه ظل توسعيا بقوة، على الرغم من تباطؤ وتيرة النمو للمرة الأولى منذ أغسطس آب 2023.
 
ومع ذلك، أظهر المسح أن التوسع في الوظائف الجديدة تباطأ إلى أدنى مستوى في 13 شهرا وسط بعض الأدلة على خفض التكاليف.
 
وقال ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين في شركة ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتلجنس "الأمر الأكثر إثارة للدهشة هو تراجع نمو التوظيف، إذ فشل الطلب القوي وتفاؤل الأعمال في ترجمة ذلك إلى زيادة التوظيف".
 
وأضاف أوين أن تأثير انقطاع خطوط الإمداد على القطاع غير النفطي في الإمارات العربية المتحدة نتيجة لهجمات البحر الأحمر كان "بسيطا" في يناير، إذ أشارت "بعض الشركات إلى تأخيرات في التسليم وارتفاع إجمالي الأعمال المتراكمة وتقارير عن ارتفاع تكاليف الشحن من قبل المشاركين في المسح".
 
وتراجع تفاؤل الشركات بشأن نشاط الإنتاج خلال الشهور الاثني عشر المقبلة في يناير، على الرغم من بقائه متماشيا مع متوسط المستويات لعام 2023. وبشكل عام، يتوقع المشاركون زيادة مستويات النشاط، مع الإشارة إلى تحسن ظروف السوق وخط المبيعات القوي كأسباب للثقة.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   