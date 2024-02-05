فيتش: البنوك الإماراتية ستحافظ على ربحية قوية في 2024

A + A -

رجحت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، الخميس، أن البنوك الإماراتية ستحافظ على أدائها القوي في 2024، بعد نتائج مواتية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2023.

وذكرت وكالة التصنيف في بيان، أن توقعاتها تأتي رغم الاعتدال الطفيف المتوقع في النصف الثاني من العام الجاري، مع احتمال أن يبدأ الفيدرالي الأميركي خفض أسعار الفائدة منتصف 2024.

وبلغ صافي الأرباح المجمعة التي أعلنتها البنوك المصنفة من قبل وكالة فيتش (تمثل 99 بالمئة من أصول القطاع المصرفي الإماراتي) 57 مليار درهم إماراتي (15.53 مليار دولار) في الأشهر التسعة الأولى من 2023.

وجاءت مقاييس أداء البنوك الإماراتية مدعومة بارتفاع أسعار الفائدة، كما يتضح من تحسن متوسط هامش صافي الفائدة للقطاع إلى 3.3 بالمئة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، من 2.8 بالمئة في 2022.

وتعتقد الوكالة أن متوسط صافي هامش الفائدة للبنوك الإماراتية قد بلغ ذروته، "وسيكون مستقرا على نطاق واسع في عام 2024، قبل أن ينخفض في عام 2025".