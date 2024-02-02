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أكثر من 5 مليارات يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي

2
FEBRUARY
2024
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أفادت دراسة نشرت الأربعاء أن عدد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي النشطين ارتفع إلى أكثر من 5 مليارات شخص، أي نحو 62.3 بالمئة من سكان العالم.
 
وذكر التقرير الذي أعدته شركة مراقبة وسائل الإعلام "ملتووتر" ووكالة "وي آر سوشال" المختصة بوسائل التواصل واستند إلى أرقام جمعتها شركة الاستشارات الرقمية "كيبيوس"، أن عدد مستخدمي مواقع التواصل ارتفع العام الماضي بنسبة 5.6 بالمئة، متخطيا الزيادة في عدد سكان العالم البالغة 0.9 بالمئة.
 
وسجل "فيسبوك" التابع لشركة "ميتا" أكبر عدد من المستخدمين وصل إلى 2.19 مليار.
 
 
وحلّ تطبيق "إنستغرام" الذي تملكه ميتا أيضا في المرتبة الثانية بـ1.65 مليار مستخدم، يليه بفارق ضئيل "تيك توك" الذي بلغ عدد مستخدميه 1.56 مليار.
 
 
وحذر التقرير من صعوبة الحصول على أرقام دقيقة بسبب الحسابات الآلية أو الأشخاص الذين يستخدمون هويات مختلفة.
 
وكشفت الدراسة أن الكلمة الأكثر بحثا على ويكيبيديا كانت "تشات جي بي تي"، ما يشير إلى الاهتمام المتزايد بالذكاء الاصطناعي.
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