نوفاك: روسيا "تراقب باستمرار" تداعيات الهجمات على السفن التجارية قبالة سواحل اليمن على أسواق الطاقة العالمية

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قال نائب رئيس الوزراء الروسي المكلف شؤون الطاقة الكسندر نوفاك الخميس إن روسيا "تراقب باستمرار" تداعيات هجمات الحوثيين اليمنيين على السفن التجارية قبالة سواحل اليمن على أسواق الطاقة العالمية.



وأوضح نوفاك في حديث لقناة "روسيا 24"، "من المهم مراقبة الوضع الحالي باستمرار للتمكن من اتخاذ قرارات مشتركة في أي وقت لتكييف إجراءاتنا المشتركة الرامية الى ضبط السوق وإعادة التوازن اليها".



وأكد أن "التوترات" الاخيرة في البحر الأحمر وكذلك في غزة منذ مطلع تشرين الأول، "أحدثت تغيرا كبيرا في العلاقات التجارية وسلاسل النقل".



وذكر أن "ذلك يؤثر على كل من كلفة الشحن ونقص في ناقلات النفط" المتوافرة.