"إياتا": الطلب العالمي على السفر الجوي يواصل انتعاشه في 2023

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واصل السفر الجوي انتعاشه في شهر ديسمبر الماضي، واقترب إجمالي حركة السفر لعام 2023 أكثر من ملامسة مستويات الطلب قبل وباء كورونا، بحسب ما أكده الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا".

ووفق بيان صحفي صادر عن "إياتا"، الأربعاء، فقد ارتفع إجمالي حركة السفر في عام 2023 (المقاسة بإيرادات الركاب لكل كيلومتر) بنسبة 36.9 بالمئة مقارنة بعام 2022، وبلغت حركة السفر لعام 2023 بأكمله 94.1 بالمئة من مستوياتها في 2019.

ونما إجمالي حركة السفر لشهر ديسمبر 2023 بنسبة 25.3 بالمئة مقارنة بشهر ديسمبر 2022، ووصلت إلى 97.5 بالمئة من مستوى ديسمبر 2019.

وبلغت حركة السفر في الربع الرابع بشكل عام 98.2 بالمئة من مستوياتها عام 2019، ما يعكس الانتعاش القوي في نهاية العام.

ووفق بيان آخر صدر الأربعاء عن "إياتا" وتناول حركة الشحن الجوي، فإن الانتعاش مستمر مع أداء استثنائي في الربع الأخير من عام 2023، وخلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين مع تحول بعض شركات الشحن إلى الشحن الجوي بدلاً من البحري.

وارتفعت حركة السفر الدولية في عام 2023 بنسبة 41.6 بالمئة مقارنة بعام 2022 ووصلت إلى 88.6 بالمئة عن مستويات عام 2019، ونمت حركة السفر الدولية في ديسمبر 2023 بنسبة 24.2 بالمئة مقارنة بشهر ديسمبر 2022، لتصل إلى 94.7 بالمئة من مستواها في ديسمبر 2019، وبلغت حركة السفر في الربع الرابع 94.5 بالمئة من مستوياتها عام 2019.

أما بالنسبة لحركة السفر المحلية لعام 2023 فقد نمت 30.4 بالمئة مقارنة بالعام السابق وكانت حركة السفر المحلية في عام 2023 أعلى بنسبة 3.9 بالمئة من مستوى عام 2019 بأكمله.

وارتفعت حركة السفر المحلية في ديسمبر 2023 بنسبة 27 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق وكانت 2.3 بالمئة أعلى من حركة السفر في ديسمبر 2019، فيما كانت حركة السفر في الربع الرابع أعلى بنسبة 4.4 بالمئة مقارنة بالربع نفسه من عام 2019.

وقال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي: "استمر الانتعاش القوي وبلغت حركة السفر في شهر ديسمبر من العام 2023 أقل بنسبة 2.5 بالمئة فقط من مستويات عام 2019، مع أداء قوي في الربع الرابع ما شجع شركات الطيران على العودة إلى أنماط النمو الطبيعية في عام 2024".