تراجعات حادة في وول ستريت بعد استبعاد خفض الفائدة في مارس

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أغلقت الأسهم الأميركية على انخفاض حاد، الأربعاء، في آخر أيام التداول في شهر يناير بعدما أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة بلا تغيير.

وواصل البنك التأكيد على أن مخاطر التضخم باقية رغم إحراز تقدم وبدد الآمال في خفض تكاليف الاقتراض في مارس على أقرب تقدير كما كان متوقعا.

وتأثرت المؤشرات الثلاثة الرئيسية بالفعل بضعف أسهم الشركات التكنولوجية الكبرى والشركات الكبرى للخدمات المعاونة لها بعد يوم من نتائج مخيبة من شركة ألفابت.

وانخفضت المؤشرات الثلاثة بعد الإعلان وواصلت التراجع خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده جيروم باول رئيس المركزي الأميركي.

ووفقا لبيانات أولية، تراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 79.82 نقطة أو 1.62 بالمئة إلى 4845.15 نقطة.

وهبط ناسداك المجمع 348.96 نقطة أو 2.25 بالمئة إلى 15160.94 نقطة، بينما انخفض المؤشر داو جونز الصناعي 319.91 نقطة أو 0.83 بالمئة إلى 38149.90 نقطة.