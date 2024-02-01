living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الهجرة ستزيد تعداد سكان بريطانيا 6.1 مليون نسمة بحلول 2036

1
FEBRUARY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
قال مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، الثلاثاء، إن من المتوقع أن يزيد تعداد سكان المملكة المتحدة 6.1 مليون نسمة بحلول منتصف عام 2036 بسبب الهجرة. ومن شأن هذه التوقعات الرسمية أن تزيد الضغط على رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك للحد من الهجرة قبيل الانتخابات.
 
وأضاف المكتب أن من المتوقع أن يرتفع عدد سكان المملكة المتحدة من 67 مليونا في منتصف عام 2021 إلى 73.7 مليون نسمة في منتصف عام 2036 مدفوعا بالكامل تقريبا بزيادة أعداد الوافدين.
 
وقال مكتب الإحصاءات إن القفزة، على مدى 15 عاما، تعكس توقعات بزيادة أعداد المواليد عن الوفيات بنحو 541 ألفا وأن يصل العدد الإجمالي للهجرة الدولية إلى 6.1 مليون شخص.
 
وأظهرت الأرقام الصادرة في نوفمبر أن صافي معدل الهجرة السنوية إلى المملكة المتحدة سجل رقما قياسيا بلغ 745 ألف شخص في عام 2022 وظل عند مستويات عالية منذ ذلك الحين، ويأتي الكثير من المهاجرين من أماكن مثل الهند ونيجيريا والصين بدلا من الاتحاد الأوروبي.
  
وتفترض توقعات مكتب الإحصاءات الوطني المنشورة، الثلاثاء، أن يبلغ صافي مستوى الهجرة 315 ألف شخص سنويا اعتبارا من العام المنتهي في منتصف عام 2028 فصاعدا.
 
ويتعرض سوناك لضغوط لخفض المستوى المرتفع للهجرة القانونية، التي هيمنت لفترة طويلة على المشهد السياسي في بريطانيا وستكون قضية رئيسية في الانتخابات المتوقعة في وقت لاحق من العام الحالي.
 
وأعلنت الحكومة البريطانية الشهر الماضي عن فرض إجراءات أكثر صرامة للحصول على التأشيرات، بما في ذلك رفع الحد الأدنى للرواتب وتشديد القيود المفروضة على بعض المهاجرين الذين يجلبون عائلاتهم، في محاولة لخفض الأعداد. وانتقدت الشركات والنقابات العمالية هذه الخطوة.
 
وقال مكتب الإحصاءات الوطني إنه من المتوقع أن يصل عدد سكان المملكة المتحدة إلى 70 مليونا بحلول منتصف عام 2026.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   