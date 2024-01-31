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نائب رئيس الوزراء الروسي يؤكد أن أسعار النفط مناسبة ويكشف عن توقعاته لأسواق الطاقة في 2024

31
JANUARY
2024
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 أشار نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إلى أن الطلب العالمي على النفط في 2024 سيعتمد على نمو الاقتصاد العالمي، وبحسب خبراء، فإنه سينمو بنحو مليوني برميل يوميا.

وقال نوفاك للصحفيين اليوم الأربعاء: "من نواح عديدة سيعتمد (الطلب على النفط) على نمو الاقتصاد العالمي. واليوم لدى الخبراء تقديرات مختلفة والتي تتغير على مدار العام كل ثلاثة أشهر، وبناء على ذلك أطلعت على تقديرات خبراء من "أوبك" ووكالات الطاقة الأخرى، وأجمعت التقديرات على أن الطلب سيزداد في 2024 بنحو مليوني برميل يوميا".

وأضاف نائب رئيس الوزراء الروسي، أن أسعار النفط العالمية الحالية مناسبة وتعكس بشكل كاف الوضع القائم في سوق الذهب الأسود العالمية.

وفيما يتعلق بترانزيت (نقل) الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا، أفاد نوفاك بأن روسيا لا تتفاوض في الوقت الراهن حول تمديد عقد ترانزيت الغاز بعد العام 2024، سواء مع كييف أو مع أوروبا.

وبناء على أحدث تقديرات منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، فإنه من المتوقع أن يصعد الطلب العالمي على النفط هذا العام في 2024 بمقدار 2.25 مليون برميل يوميا ليصل إلى 104.36 مليون برميل من النفط يوميا (متوسط خلال 2024).

بينما تقديرات الوكالة الدولية للطاقة أكثر تحفظا، إذ تتوقع نمو الطلب العالمي في العام 2024 بنحو 1.2 مليون برميل يوميا إلى مستوى 102.96 مليون برميل يوميا

المصدر: نوفوستي

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