6 مليارات دولار قيمة أولية لخطة استثمار إيطالية في إفريقيا

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كشفت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، عن خطة التنمية التي تعتزم إيطاليا إطلاقها في إفريقيا، والتي من المقرر أن تبلغ قيمتها الأولية أكثر من 5.5 مليار يورو (حوالي 5.95 مليار دولار) بما في ذلك الضمانات العامة لمشروعات الاستثمار.

وجاءت تصريحات ميلوني في مستهل قمة تستمر يوما واحدا مع زعماء من أنحاء إفريقيا حيث من المقرر أن يحدد وزراؤها مجموعة من المبادرات في قطاعات مختلفة تتنوع ما بين الطاقة والبنية التحتية إلى الصحة والتعليم، والتي قالت ميلوني إنها ستكون مفيدة للطرفين.

وكانت ميلوني قد قالت في تصريحات صحفية سابقة هذا الشهر: "ما يجب القيام به في إفريقيا هو بناء التعاون وعلاقات استراتيجية جادة على قدم المساواة، وليس نهبا".

وتابعت قائلة: "ما يجب القيام به في إفريقيا هو الدفاع عن الحق في عدم الاضطرار إلى الهجرة... ويتم ذلك من خلال الاستثمارات والاستراتيجية"، كما وعدت بأن تكون إفريقيا أولوية بالنسبة لإيطاليا خلال رئاستها الحالية لمجموعة الدول السبع".

وأضافت أيضا أن 70 بالمئة من صندوقها للمناخ ــ وهو برنامج استثماري لترويج المشاريع البيئية الدولية ــ سيتم تخصيصه لإفريقيا.