بيور هيلث تشتري حصة "مايو كلينيك" بأبوظبي بـ 150 مليون دولار

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أظهر إفصاح لدى سوق أبوظبي المالي، أن شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة) التابعة لشركة بيور هيلث القابضة بالإمارات قد وقعت اتفاقية نهائية للاستحواذ على حصة مايو كلينيك في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، في صفقة قيمتها 150 مليون دولار.

وستستحوذ (صحة) المملوكة كليا لبيور هيلث القابضة على حصة مايو كلينيك في واحد من أكبر مستشفيات الإمارات الذي يتعامل مع المرضى من ذوي الحالات الطبية الخطيرة أو المعقدة.

وجاء في الإفصاح أن الاتفاق النهائي يقضي بحصول (صحة) على 25 ألف سهم أو 25 بالمئة من إجمالي الأسهم المصدرة في مدينة الشيخ شخبوط الطبية مقابل 150 مليون دولار.

وسيتم دمج النتائج المالية للأعمال المستحوذ عليها بالكامل مع النتائج المالية لشركة بيور هيلث القابضة اعتبار من تاريخ الاستحواذ. وسوف ينعكس تأثير النتائج المالية للأعمال المستحوذ عليها والمبلغ المدفوع مقابل الاستحواذ (150 مليون دولار) في النتائج الربع سنوية لشركة بيور هيلث للفترة المؤقتة المنتهية في 31 مارس 2024 والنتائج السنوية للشركة للعام 2024، بحسب الإفصاح.

أما عن النتائج المالية للأعمال المستحوذ عليها لعام 2023 هي كما يلي:

الأرباح: 2.15 مليار درهم

الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك EBITDA بحوالي 105 مليون درهم

صافي الأرباح: 14.7 مليون درهم