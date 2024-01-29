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إيرادات الشركات الصناعية في الصين تنمو بـ1.1 بالمئة في 2023

29
JANUARY
2024
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أظهرت بيانات رسمية صادرة عن مصلحة الدولة الصينية للإحصاء، الأحد، أن إجمالي إيرادات التشغيل للشركات الصناعية فوق الحجم المحدد في الصين بلغ 133.44 تريليون يوان (حوالي 18.80 تريليون دولار) في عام 2023، بزيادة 1.1 بالمئة على أساس سنوي.
 
وذكرت مجموعة الصين للإعلام، أن وتيرة نمو الإيرادات المتراكمة لهذه الشركات ارتفعت لمدة خمسة أشهر متتالية.
 
وتشير الشركات الصناعية فوق الحجم المحدد إلى الشركات الصناعية التي يبلغ حجم أعمالها السنوية 20 مليون يوان على الأقل (نحو 3 ملايين دولار).
 
ومن بين 41 فئة صناعية تراقبها الهيئة سجّلت 27 صناعة نموا في الأرباح مقارنة بالعام السابق، بزيادة قدرها 12.2 نقطة مئوية عن العام السابق، فيما حققت 29 صناعة انتعاشا للعام بأكمله في معدل نمو الأرباح.
 
وأظهرت قطاعات الطاقة والتدفئة والغاز والمياه والإمداد أفضل أداء العام الماضي وسجلت الأرباح المجمعة زيادة ملحوظة بنسبة 54.7 بالمئة على أساس سنوي، وساهمت هذه الزيادة بـ3.1 نقطة مئوية في النمو الإجمالي للأرباح الصناعية في الصين.
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