توتال إنرجيز تستحوذ على Kyon Energy لتكنولوجيا تخزين الطاقة

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وقعت شركة "توتال إنرجيز" الفرنسية اتفاقية للاستحواذ على كامل رأس مال شركة "كيون إنيرجي" الألمانية المتخصصة في البطاريات وتكنولوجيا تخزين الطاقة، كخطوة لتطوير عمليات الطاقة لدرى الشركة.

وقالت "توتال إنرجيز" في بيان إن هذا الاستحواذ يستلزم دفع 90 مليون يورو (98.2 مليون دولار) مقدمًا، بجانب مدفوعات أخرى لاحقة ترتبط بتحقيق أهداف التنمية.

وقال ستيفان ميشيل، رئيس شركة "توتال إنرجيز" للغاز والطاقة المتجددة: "سيمكننا هذا الاستحواذ من تسريع تطوير أنشطة الطاقة المتكاملة لدينا في ألمانيا".

وأضاف ميشيل أن عملية الاستحواذ، التي لم تتم الموافقة عليها بعد من قبل السلطات المختصة، ستساهم في تحقيق نسبة الربح المستهدفة من قبل المجموعة للقطاع، وهي نسبة 12 بالمئة على متوسط رأس المال المستخدم بحلول عام 2028.

ومن جهة أخرى، وقعت "توتال إنرجيز" اتفاقا مع شركة الطاقة المتجددة، الدنماركية (European Energy A/S) "يوروبيان إنرجي إيه/ إس"، لتطوير مشاريع الرياح البحرية في الدنمارك وفنلندا والسويد.

وتتضمن الصفقة استحواذ توتال إنرجيز على حصة 85 بالمئة من الأسهم في مشروع "جامرلاند باجت" بقدرة 240 ميغاوات، وحصة 72.2 بالمئة في مشروع ليلبيلت ساوث الذي تبلغ طاقته 165 ميغاواط.

ومن المتوقع أن يحصل الموقعان اللذان يقعان في المياه الدنماركية، على تصاريح البناء النهائية في منتصف عام 2024 وأن يبدآ عملياتهما بحلول عام 2030.