living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

توتال إنرجيز تستحوذ على Kyon Energy لتكنولوجيا تخزين الطاقة

25
JANUARY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
وقعت شركة "توتال إنرجيز" الفرنسية اتفاقية للاستحواذ على كامل رأس مال شركة "كيون إنيرجي" الألمانية المتخصصة في البطاريات وتكنولوجيا تخزين الطاقة، كخطوة لتطوير عمليات الطاقة لدرى الشركة.
 
وقالت "توتال إنرجيز" في بيان إن هذا الاستحواذ يستلزم دفع 90 مليون يورو (98.2 مليون دولار) مقدمًا، بجانب مدفوعات أخرى لاحقة ترتبط بتحقيق أهداف التنمية.
 
وقال ستيفان ميشيل، رئيس شركة  "توتال إنرجيز" للغاز والطاقة المتجددة: "سيمكننا هذا الاستحواذ من تسريع تطوير أنشطة الطاقة المتكاملة لدينا في ألمانيا".
 
وأضاف ميشيل أن عملية الاستحواذ، التي لم تتم الموافقة عليها بعد من قبل السلطات المختصة، ستساهم في تحقيق نسبة الربح المستهدفة من قبل المجموعة للقطاع، وهي نسبة 12 بالمئة على متوسط رأس المال المستخدم بحلول عام 2028.
 
ومن جهة أخرى، وقعت "توتال إنرجيز" اتفاقا مع شركة الطاقة المتجددة، الدنماركية (European Energy A/S) "يوروبيان إنرجي إيه/ إس"، لتطوير مشاريع الرياح البحرية في الدنمارك وفنلندا والسويد.
 
 
وتتضمن الصفقة استحواذ توتال إنرجيز على حصة 85 بالمئة من الأسهم في مشروع "جامرلاند باجت" بقدرة 240 ميغاوات، وحصة 72.2 بالمئة في مشروع ليلبيلت ساوث الذي تبلغ طاقته 165 ميغاواط.
 
ومن المتوقع أن يحصل الموقعان اللذان يقعان في المياه الدنماركية، على تصاريح البناء النهائية في منتصف عام 2024 وأن يبدآ عملياتهما بحلول عام 2030.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   