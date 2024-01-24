"دبي الإسلامي" يحقق أعلى ربحية في تاريخه في 2023

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سجل "بنك دبي الإسلامي" نموا في صافي الأرباح بنسبة 26 بالمئة في العام 2023 لتصل إلى أكثر من 7 مليارات درهم (حوالي 1.9 مليار دولار)، مقابل 5.552 مليار درهم في 2022، وذلك على خلفية ارتفاع الدخل غير الممول، وتراجع خسائر انخفاض القيمة.

وقال البنك، في بيان على سوق دبي المالي، إن صافي التمويلات واستثمارات الصكوك سجل نمواً بنسبة 12 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 268 مليار درهم، كما وصل إجمالي الاكتتابات الجديدة واستثمارات الصكوك في 2023 إلى حوالي 88 مليار درهم، مقارنة مع 63 مليار درهم للسنة المالية 2022.

وتراجعت وتيرة دفعات التسوية المبكرة بشكل كبير على مدار العام، بنسبة 31 بالمئة على أساس سنوي، مما أدى إلى نمو في صافي التمويلات الجديدة ومدفوعات الصكوك لتصل إلى29 مليار درهم، وبلغ إجمالي الدخل 20.142 مليار درهم مقارنة مع 14.1 مليار درهم للفترة نفسها من العام الماضي، مسجلاً نمواً قوياً بنسبة 43 بالمئة على أساس سنوي.

وحقق صافي الإيرادات التشغيلية نموًا قويًا بنسبة 11 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 11.66 مليار درهم، وبلغ صافي الأرباح التشغيلية 8.5 مليار درهم، مسجلًا نموًا بنسبة 10 بالمئة على أساس سنوي ..وشهدت الميزانية العمومية توسعًا قويًا بنسبة 9 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى حوالي 314 مليار درهم.

ووصلت ودائع المتعاملين الآن إلى 222 مليار درهم، بزيادة قدرها 12 بالمئة على أساس سنوي، حيث تشكل الحسابات الجارية وحسابات التوفير ما نسبته 37 بالمئة من قاعدة ودائع المتعاملين. وتزايد الاهتمام بالودائع الاستثمارية لترتفع مساهمتها في إجمالي الودائع إلى 63 بالمئة مرتفعةً من 56 بالمئة في نهاية عام 2022.

وحافظت معدلات رأس المال على قوتها مع وصول معدّل الشقّ الأول بالنسبة لرأس المال المشترك (CET1) إلى 12.8 بالمئة (بانخفاض بلغ 10 نقطة أساس على أساس سنوي)، ومعدل كفاية رأس المال (CAR) إلى 17.3 بالمئة (بانخفاض بلغ 30 نقطة أساس على أساس سنوي)، وكلاهما أعلى بكثير من المتطلبات التنظيمية ..وبلغ إجمالي حقوق الملكية 47 مليار درهم.

أعلى ربحية في تاريخ البنك

وقال محمد إبراهيم الشيباني، مدير ديوان حاكم دبي ورئيس مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي " يستمر اقتصاد دولة الإمارات بالتوسع على الرغم من تزايد الصعوبات في الأوضاع المالية العالمية على خلفية ارتفاع مستويات التضخم والنمو العالمي المعتدل. وقد شهدت الأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي عامًا قويًا، حيث حققت دبي مكاسب قوية تتجاوز نسبتها 20 بالمئة على أساس سنوي، مدعومة بسلسلة قوية من صفقات الاكتتابات العامة وارتفاع حجم التداولات. كما أظهر القطاع المصرفي أيضًا مرونة قوية، مع ميزانيات عمومية صحية ومتنامية وتحقيق أرباح أعلى".

وأضاف "أما بالنسبة لبنك دبي الإسلامي، فقد كان عام 2023 عامًا استثنائياً بكل المقاييس، حيث حقق البنك أعلى ربحية في تاريخه. ويأتي ارتفاع صافي أرباح البنك إلى 7.01 مليار درهم بزيادة نسبتها 26 بالمئة على أساس سنوي، نتيجة مباشرة لجهودنا الاستراتيجية المتواصلة لتنمية هذه المؤسسة الحيوية، وتعزيز ريادتها في مجال التمويل الإسلامي العالمي".

وقال "انطلاقاً من دعمنا الثابت لعام الاستدامة في دولة الإمارات، فإننا مستمرون بالتزامنا بالتعاون مع اتحاد مصارف الإمارات لتقديم تمويلات مستدامة بقيمة تريليون درهم على مدى السنوات المقبلة. ولطالما كان بنك دبي الإسلامي في طليعة هذا الالتزام، وذلك من خلال إصدار صكوك مستدامة بقيمة 1.75 مليار دولار لدعم محفظة متنامية من أنشطة الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. وسيواصل البنك تعزيز ودعم العمل المناخي في الإمارات وخارجها خلال السنوات القادمة، وذلك من خلال استراتيجية طويلة المدى وضعها البنك للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية".

من جانبه، قال الدكتور عدنان شلوان الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي: "سجلت ربحية بنك دبي الإسلامي مستوى قياسيًا خلال العام الماضي مدعومة بنمو كبير في الموجودات، وتسجيل تكاليف مستقرة، وهوامش قوية، وانتعاش قوي بما يعكس الظروف الاقتصادية الصحية".

وأضاف "واصل البنك أجندته التوسعية مع نمو ميزانيته العمومية بنسبة 9 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 314 مليار درهم إماراتي. وارتفعت محفظة التمويلات بنسبة 7 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 199 مليار درهم في مجال تمويلات الشركات والأفراد، مدعومة بزيادة في حجم تمويلات الشركات خارج الحدود وتمويلات القطاع الخاص. وسجلت تمويلات البنك وموجودات الصكوك نموًا بنسبة 12 بالمئة، بما في ذلك الصكوك، متجاوزة أهدافنا للعام بأكمله".