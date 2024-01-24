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مسؤول تركي يتوقع خفض الفائدة في الفصل الأخير من 2024

24
JANUARY
2024
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توقع ألباسلان تشاكر رئيس جمعية البنوك التركية أن يرفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة مرة أخيرة هذا الأسبوع وأن يبدأ دورة التيسير النقدي في الربع الأخير من هذا العام.
 
وقال تشاكر للصحفيين الثلاثاء في تعليقات حُظر نشرها قبل اليوم الأربعاء "ارتفاع أسعار الفائدة يقترب من نهايته في جميع أنحاء العالم. أعتقد أن تركيا ستتبع خطوات خفض أسعار الفائدة التي اتخذتها البنوك المركزية الرئيسية وأتوقع أن تبدأ دورة خفض أسعار الفائدة في الربع الأخير".
 
و من المتوقع أن يرفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس أخرى إلى 45 بالمئة بعد اجتماع السياسة النقدية الخميس، وما ما سيكون بمثابة نهاية لدورة التشديد النقدي الحادة، وفقا لاستطلاع أجرته رويترز.
 
وكانت رويترز نسبت لمحافظة المركزي التركية، حفيظة أركان، قول إن البنك قلص وتيرة التشديد النقدي في ديسمبر، بعد أن خلص في تقييمه إلى أن تشديد السياسة النقدية بات قريبا بشكل كبير من المستوى المطلوب لتحديد مسار مكافحة التضخم.
 
وقال تشاكر، وهو أيضا الرئيس التنفيذي لبنك زراعات الحكومي الكبير، إنه يتوقع أن يستمر التضخم في الارتفاع حتى مايو، قبل أن ينخفض إلى حوالي 40-45 بالمئة بحلول نهاية العام، وهو أعلى من توقعات البنك المركزي في نهاية العام البالغة حوالي 36 بالمئة.
 
يذكر أن الليرة التركية خسرة أكثر من 80 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار على مدى السنوات الخمس الماضية، مما أدى إلى زيادة تكاليف الاستيراد والديون الخارجية وإضعاف القوة الشرائية للشعب التركي العادي بشكل كبير.
 
وتم تعيين فريق مالي جديد في يونيو من العام الماضي بعد فوز رجب طيب أردوغان بالانتخابات الرئاسية، وشرع البنك المركزي التركي في تغيير مساره بشكل حاد، حيث رفع أسعار الفائدة بشكل قوي تحت إشراف أركان. ومنذ ذلك الحين، تم رفع سعر الفائدة القياسي في البلاد من 8.5 بالمئة إلى 42.5 بالمئة أي ما يعادل 34 بالمئة.
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