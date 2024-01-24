واردات اليابان من النفط الخام في ديسمبر تنكمش بـ 5.2%

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قالت وزارة المالية اليابانية، الأربعاء، إن واردات اليابان من النفط الخام التي تم تخليصها جمركيا انخفضت 5.2 بالمئة في ديسمبر، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.

وأظهرت بيانات أولية أن اليابان، رابع أكبر مشتر للخام في العالم، استوردت 2.87 مليون برميل يوميا من النفط الخام الشهر الماضي.

وبلغ إجمالي واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال 6.496 مليون طن الشهر الماضي، بزيادة 7.2 بالمئة عن العام السابق.

وأظهرت البيانات أن واردات الفحم الحراري لتوليد الطاقة انخفضت 8.1 بالمئة في ديسمبر إلى 9.743 مليون طن.

في سياق متصل، أظهرت بيانات رسمية أيضا:

صادرات اليابان ترتفع بنسبة 9.8 بالمئة على أساس سنوي في ديسمبر 2023، متجاوزة التوقعات البالغة 9.1 بالمئة، وجاء أداء الصادرات أفضل من المتوقع، مدعومًا بارتفاع شحنات السيارات والمواد الخام.

الواردات تراجعت بنسبة 6.8 بالمئة على أساس سنوي، مقابل متوسط التوقعات لانخفاض قدره 5.3 بالمئة، مما يعكس ارتفاع أسعار الطاقة واستقرار الطلب المحلي.

حققت اليابان فائضًا تجاريًا قدره 62.1 مليار ين (حوالي 419 مليون دولار)، بعكس التوقعات التي كانت تشير إلى عجز تجاري بحوالي 122.1 مليار ين.